Landkreis Potsdam-Mittelmark plant Corona-Lockerungen ab Montag

Bad Belzig

Auf, zu, auf, zu: Mit den aktuell im Landkreis Potsdam-Mittelmark stabilen Zahlen der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie geht auch die Öffnungsmöglichkeit für Einzelhändler in eine neue Runde. Nach der Rolle rückwärts Ende März stehen ab Montag wieder kleine Lockerungen an. Das so genannte „Click and Meet“ darf wieder angeboten werden. Doch, was heißt das für die Einzelhändler? Wie gehen sie mit der Hü und Hott-Strategie um?

„Für uns wird es wieder einfacher“, sagt Stefanie Höhne, die in der Bad Belziger Innenstadt ein Schul- und Schreibwaren-Geschäft betreibt. Ab Montag werden wieder vier Körbe vor ihrem Geschäft stehen, für die auf 200 Quadratmetern maximal zugelassene Personenzahl laut „Click and Meet“-Konzept. Zwischenzeitlich bot sie die Abholung an der Ladentür an. „Das ist in Ordnung, wenn jemand Dinge wie eine Trauerkarte oder einen Packen Papier braucht“, so Höhne.

Wenn es aber ums Schulmaterial, beispielsweise spezielle Blöcke geht, die fürs Homeschooling gebraucht werden, werden die Wege von der Ladentür, an der die Kunden warten, durch das Geschäft oft länger und zeitintensiver, bis alles zusammengesucht ist. „Wenn die Kunden ab Montag wieder in den Laden dürfen, habe ich nebenbei auch die Möglichkeit, zum Beispiel Ware auszupacken oder Schaufenster zu dekorieren“, sieht sie einen weiteren Vorteil der schrittweisen Öffnung.

Die Geschäfte werben in der Bad Belziger Innenstadt für die Abholung bzw. ab Montag wieder mögliche Terminvereinbarung. Quelle: Natalie Preißler

Wer nicht allein von den Waren im Geschäft abhängig ist, sondern auch Handwerks- und Serviceleistungen anbietet, ist bei den sich stetig verändernden Bedingungen besser bedient, sich grundlegend umzustrukturieren. Für Daniela Scholz aus Treuenbrietzen hat sich daraus ihr aktuelles Geschäftsmodell entwickelt. „Ich arbeite seit Dezember nur noch mit Termin und habe festgestellt, dass ich die Verkaufsfläche im Laden eigentlich gar nicht brauche“, so die Raumausstatterin und Inhaberin eines Gardinenstudios.

Alles läuft übers Mobiltelefon, dass macht die Arbeit flexibler. Nicht nur für die Geschäftsfrau, die so nicht an eine Adresse gebunden ist, sondern dort nur noch an ihrer Nähmaschine einkehrt, um Anfertigungen für Kunden zu bearbeiten. Auf ihren gemütlichen 30 Quadratmetern ist ohnehin laut Verordnung kein Platz für mehrere Kunden. „Der Kundenkontakt fehlt aber dennoch“, sagt Scholz. Dass mal jemand herein schaut und man einen Plausch hält. Und die Wohnaccessoires, die sie in Treuenbrietzen vor Ort auch anbietet, werden wohl vorerst auch im Laden zuhause sein.

Alles eine Frage der Inzidenz

Der Inzidenzwert von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen war im Landkreis am 25. März drei Tage in Folge überschritten worden. Daraufhin wurde die Lockerungen des dritten Öffnungsschrittes der Bundesregierung zurückgenommen. Inhaber von Bekleidungsgeschäften und Museen oder Galerien im Hohen Fläming mussten wieder schließen. Die telefonische Bestellung und Abholung, zum Beispiel in Textilgeschäften, blieb weiterhin möglich.

Am 7. April lag die Zahl der Neuinfektionen den zwölften Tag in Folge unter 100. Zwei Wochen, also 14 Tage sind insgesamt vorgesehen, um wieder lockern zu können. Aktuell rangiert der Wert zwischen 60 und 70, Tendenz steigend. Am Freitag meldete der Landkreis eine Zahl von 63,3.

Von Natalie Preißler