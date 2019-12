Mit dem Siegel „Familienfreundlich in PM“ belohnt der Landkreis Unternehmen, die sich besonders für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie engagieren. Bis Februar können Bewerbungen eingereicht werden.

2018 gin der 1. Preis von „Familienfreundlich in PM“ an Ulrich Paulig (r.) und Jens Zumblick von der "Merry go round" OHG Teltow. Quelle: Andrea Metzler