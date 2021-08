Rund 23.000 Menschen erhielten an Krankenhäusern in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin ihre Corona-Impfung. Die Kooperation mit dem Kreis endet nun. Es bleiben Restangebote. Und auch etwas Ärger.

Landkreis schließt Impfstationen in Treuenbrietzen und Lehnin

Mittelmark - Landkreis schließt Impfstationen in Treuenbrietzen und Lehnin

Mittelmark - Landkreis schließt Impfstationen in Treuenbrietzen und Lehnin