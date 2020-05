Landrat nominiert Sozialamtsleiterin für neue Aufgabe

Bad Belzig

Mariana Siggel soll die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden. In dessen Verwaltung arbeitet die 55-Jährige aus Brandenburg/Havel seit 1992. Aktuell ist sie Leiterin des Fachdienstes für Soziales und Wohnen. Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) hat ihr die neue Herausforderung dem Vernehmen nach persönlich angetragen.

Damit wäre die personelle Lücke, die Theresa Pauli hinterlassen hat, quasi zur Hälfte gefüllt. Seit ihrem Ausscheiden am 18. Januar ist die Leitung des Gleichstellungs- und Integrationsbüros vakant. Dabei wird die Besetzung des Gleichstellungspostens in Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohnern obligatorisch in der Kommunalverfassung vorgeschrieben.

Abgeordnete schon ungeduldig

Unter anderem wegen der Corona-Krise hat die Stellenausschreibung bislang nicht erfolgen können, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage für den Kreistag. Er wird am 14. Mai darüber befinden. Die Abgeordneten hatten schon mehrmals die Verzögerungen bei der Personalie beklagt. Mit der nun präsentierten internen Lösung wird erst einmal dieser gesetzliche Anspruch erfüllt.

Darüber hinaus habe der Landrat „im Rahmen seiner Organisationshoheit“ entschieden, dass die Stelle des Integrationsbeauftragten explizit zu besetzen ist. Sobald die Pandemie es zulasse, werde die Ausschreibung erfolgen, ist in dem Papier zu lesen.

Besetzung kein Ranking

Dass jetzt erst einmal die Gleichstellungsbeauftragte bestellt wird, ist nach Ansicht von Claudia Eller-Funke ( SPD) kein Problem. „Ich gehe davon aus, dass der Landrat hier zeitlich und praktisch die Möglichkeit einer Besetzung vorgezogen und kein inhaltliches Ranking vorgenommen hat“, erklärt die Vorsitzende des Sozialausschusses. Beide Aufgaben seien grundsätzlich und gerade zur Bewältigung der Corona-Folgen gleichermaßen und gleichrangig von Bedeutung.

Dass nun zumindest teilweise auf die Ausschreibung verzichtet wird, bewertet Eller-Funke unentschieden. „Die eigentliche Bestellung obliegt nach der Hauptsatzung dem Kreistag auf Vorschlag der Landrates“, nennt die Sozialdemokratin nochmals die Grundlage. Gleichwohl müsste der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Ämtern und die Ermittlung der geeigneten Bewerber gewahrt bleiben. „Was ausdrücklich nicht heißt, dass Mariana Siggel in dem Verfahren nicht auch die am besten qualifizierte Bewerberin gewesen wäre“, so Eller-Funke. Dass nun vor dem Hintergrund der Corona-Krise von dem Verfahren abgewichen worden sei, halte sie bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile für vertretbar.

Ärger bei den Linken

Astrit Rabinowitsch (die Linke), stellvertretende Chefin des Fachausschusses, kommt –trotz Betonung der Wertschätzung für die Kandidatin –zu einer anderen Einschätzung. „Die so zum Ausdruck kommende Missachtung des Parlamentes ist für uns nicht hinnehmbar“, sagt die Wiesenburgerin. Sie verweist darauf, dass drei Monate lang vor dem Shutdown ungenutzt verstrichen sind. Auch hätte sich ihre Fraktion gewünscht, informiert zu werden über nun die geplante veränderte Struktur.

Sieben Jahre konstante Besetzung Das Beauftragtenwesen in Potsdam-Mittelmark ist seit 2010 in jetziger Form in einem 2,5-Stellen-Büro organisiert. Seit damals schon dabei Udo Zeller als Behindertenbeauftragter. Die anfangs noch vom Schmerwitzer Kees Berkouwer ehrenamtlich erledigte Integrationsarbeit wurde dann mit die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten Ines-Angelika Lübbe. Nach deren Ruhestand 2013 hat sich Theresa Pauli der Doppelfunktion gewidmet. Nunmehr ist für jedes Aufgabengebiet eine Stelle geplant.

„Hier hatte ich und habe ich für die Zukunft ebenfalls andere Erwartungen“, pflichtet ihr Eller-Funke bei. „Auch in Corona-Zeiten sind Wege eröffnet, den grundsätzlich vorberatenden Fachausschuss zu informieren und auch außerhalb einer geordneten Sitzungsfolge in (Neu-)Überlegungen und Entscheidungen einzubeziehen“, so die Teltowerin.

Dritte Stelle in Sicht

Demnach soll neben dem Behindertenbeauftragten Udo Zeller und Mariana Siggel als Gleichstellungsbeauftragter noch der Integrationsbeauftragte bestellt werden. Jeder für sich könne sich dann auf sein Aufgabengebiet konzentrieren. Aber gegenseitig vertreten sollen sich die drei Kollegen –wie Kerstin Kümpel vom Landratsbüro erläutert. Sie ist zuständig für die nun erneut angekündigte Ausschreibung.

„Man muss von Unwillen sprechen, dass dies bislang nicht passiert ist“, formuliert auch Ulrike Wunderlich ihren Ärger. Die Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen kritisiert, dass ausgerechnet der bedeutende Job nicht ausgeschrieben wurde. Dabei sind parallel –auf der Internetpräsenz nachvollziehbar –zahlreiche Stellennofferten publiziert. Die Fraktion habe obendrein ihre Mitwirkung angeboten und stellt nun fest, dass die Verwaltung –anders als auf parlamentarische Anfrage angegeben –ein halbes Jahr lang nicht um Integration gekümmert habe.

Von René Gaffron