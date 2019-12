Landrat beanstandet Wahl der Regionalräte

Bad Belzig

Die Regionalversammlung der Planungsgemeinschaft Havelland/ Fläming muss sich nochmals formieren. Denn im Vorfeld der konstituierende Sitzung des 60-köpfigen Gremiums Ende Oktober im Technologie- und Gründerzentrum wurde womöglich ein formeller Fehler begangen. Ausgerechnet dem Feder führenden Kreis Potsdam-Mittelmark ist er unterlaufen.

Deshalb hat Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) die im Kreistag am 10. Oktober erfolgte Wahl der Regionalräte formell beanstandet. In der Sitzung am Donnerstag sind nunmehr neue Delegierte bestimmt worden.

Beschlüsse müssen gerichtsfest sein

„Das ist nicht einfach und auch peinlich, aber im Interesse der Rechtssicherheit absolut unerlässlich“, begründete der Verwaltungschef den neuen Anlauf. Denn die Regionalversammlung soll später Pläne –wie beispielsweise die Ausweisung von Windeignungsgebieten – beschließen, von denen absehbar ist, dass sie sehr wahrscheinlich gerichtlich überprüft werden. Wenn dann klar ist, dass die Bestimmung der Mitglieder nicht korrekt verlaufen sei, könnte das schwer wiegende Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit alle von ihr folgenden Beschlüsse haben. „Sowohl die Juristen der Planungsstelle als auch im Landratsamt haben dazu geraten“, bestätigt Wolfgang Blasig.

Das Malheur begann damit, dass es fünf Bewerber für die vier Mandate bei der Regionalversammlung gab. Während klar war, dass CDU, SPD und Linke als stärkste Fraktionen ihre Kandidaten durchsetzen würden. Auf den vierten Sitz hatten es gleichermaßen Bündnis 90/Die Grünen und die Fraktion BVB/Freie Wähler, Bauern und Bürger abgesehen. Keiner hat verzichtet, auch zum dann sonst üblichen Losentscheid kam es nicht.

Verfahren war besprochen

Vielmehr hatte sich das Parlament darauf verständigt, dass sich das Quintett zur Wahl stellt und das der Kandidat mit der geringsten Stimmzahl die bereits verschickte Einladung zur Regionalversammlung schlichtweg nicht annimmt. „So könnte man verfahren, hätte es aber vorher so formell beschließen müssen“, erklärte Wolfgang Blasig. Leidtragender ist Sven Schröder aus Borkheide.Der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete war im Oktober erst zur Freie-Wähler, Bauern und Bürger-Fraktion gestoßen und dann prompt delegiert worden. Die Fraktion ist mit dem Weggang von Wolfgard Preuß wieder kleiner geworden.

Erwartungsgemäß sind daher nun die Vorschläge der vier stärksten Parteien im Kreistag Potsdam-Mittelmark bestätigt worden: Martin Szymczak (Stellvertreter: Wolfgang Brenneis) für die CDU, Günter Baaske, (Stellvertreterin: Kerstin Krumrey) für die SPD, Andreas Bernig (Stellvertreterin Jeanette Paech) für die Linken und Piraten sowie Irene Mohr (Stellvertreterin: Elke Seidel) für die Bündnisgrünen.

Landrat will Chef bleiben

Sie treffen dann nicht nur auf die Kollegen der Kreistage Havelland und Teltow-Fläming sowie der Stadtverordnetenversammlungen Potsdam und Brandenburg/Havel, sondern auch auf die Bürgermeister alle Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner aus dem Südwesten des Landes Brandenburg. Wolfgang Blasig gibt sich zuversichtlich, dass er ungeachtet des Fauxpas erneut zum Vorsitzenden gewählt wird. „So richtig beliebt ist der Job bei den Kollegen nicht“, weiß der 65-Jährige.

„Wir haben trotzdem unsere Arbeit“, sagt Lutz Klauber als Leiter der Regionalen Planungsstelle in Teltow. Nachdem der Regionalplan 2020 von einem Gericht als unwirksam erklärt worden war, hatten noch die Vertreter der vergangenen Kommunalwahlperiode den Regionalplan 3.0 in Auftrag gegeben.

Von René Gaffron