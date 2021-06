Landrat ohne Zweitjob: Warum Wolfgang Blasig (SPD) keine meldepflichtigen Nebeneinnahmen hat

Bad Belzig

Ein paar Euro nebenbei? Viele Politiker sitzen in gut bezahlten Aufsichtsräten oder kassieren dicke Beraterhonorare. Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hingegen verzichtet offenbar auf zusätzliche Einkünfte. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt mit.

„Herr Blasig übt keine meldepflichtigen Nebentätigkeiten aus“, erklärt Vize-Landrat Christian Stein (CDU). Blasigs Engagement in der Hoffbauerstiftung sei mit keinen meldepflichtigen Einnahmen verbunden, so der stellvertretende Verwaltungschef in seiner Antwort auf eine aktuelle Anfrage aus dem Kreistag.

„Es gibt Informationsbedarf“

Andreas Wolf von der Fraktion BVB Freie Wähler-FBB wollte darin wissen, welchen Nebentätigkeiten Blasig nachgeht und wie viel Geld er für seine Arbeit in der Hoffbauerstiftung bekommt. „Hierzu gibt es Informationsbedarf, da regelmäßig Beschlüsse zur Hoffbauerstiftung und ihre verbundenen Unternehmen im Kreistag getroffen werden“, so die Begründung des Kreistagspolitikers.

„Herr Blasig ist Mitglied im Kuratorium der Hoffbauerstiftung, dies ist er nicht in seiner Funktion als Landrat, sondern als Privatperson“, erklärt Vize-Landrat Stein. „Die Arbeit im Kuratorium erfolgt rein ehrenamtlich, es besteht lediglich Anspruch auf Erstattung notwendiger Aufwendungen.“

Kreis gibt Geld für Schule der Hoffbauer-stiftung

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hatte in seiner jüngsten Sitzung am 29. April dieses Jahres für eine Förderung des Hoffbauer-Campus in Glindow von 15 Millionen Euro beschlossen. Dort möchte die christliche Stiftung eine neue Gesamtschule errichten und betreiben. Die Hoffbauerstiftung hat ihren Sitz in Potsdam.

Wolfgang Blasig hatte seinerzeit schon vor der Diskussion die Veranstaltung in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle verlassen und auch nicht an der Abstimmung teilgenommen. „Um gar nicht erst ein Geschmäckle aufkommen zu lassen und in den Verdacht der Befangenheit zu geraten“, wie er damals der MAZ erklärte.

Der Kreistag kommt an diesem Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Antwort der Verwaltung auf die Anfrage von Andreas Wolf steht auf der Tagesordnung.

Laut brandenburgischem Landesrecht müssen Beamten und Beschäftigte im öffentlichen Dienst Nebentätigkeiten, die mit Einkünften verbunden sind, ihrem Arbeitgeber melden.

Von Hermann M. Schröder