Landratsamt Bad Belzig kämpft gegen personellen Aderlass

Selbst in der Krise herrscht bei der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark keine personelle Kontinuität: 90 Kollegen wurden im vergangenen Jahr eingestellt. Das bedeutet freilich: Abgesehen von der Besetzung einiger neu geschaffener Stellen muss eine starke Fluktuation beobachtet werden. Das hat Fachamtsleiter André Köppen jüngst im Ausschuss für Personal- und Verwaltungsstandorteentwicklung eingeräumt.

Mithin dient die Bestandsaufnahme als Argument, die weitere Umsetzung des Masterplans mit nur noch zwei, dafür attraktiveren Standorten zu verfolgen. Demzufolge werden ein zentraler Neubau für 700 Kollegen in Beelitz-Heilstätten und die Modernisierung der 300 Arbeitsplätze in der Kreisstadt Bad Belzig angestrebt. Das ist jedoch nur eine Facette. Bein Ringen um Fachkräfte sind nicht nur Bundes- und Landesbehörden in Berlin und Potsdam die stete Konkurrenz, sondern zunehmend auch Amts-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen.

Leistungsentgelte ausgezahlt

„Im Zweifelsfall bilden wir junge Leute aus und andere profitieren davon“, so André Köppen. Selbst wenn Beihilfen bei Vertragsauflösung zurückgezahlt werden müssten, sei das bei den betreffenden ausscheidenden Mitarbeitern inzwischen einkalkuliert.

Die Verwaltung versucht sich selbst flexibel zu etablieren. Die Auszahlung von Leistungsentgelten gerade mit Blick auf das Corona-Geschehen gehört dazu.

Ein Drittel in Heimarbeit

Den größten Sprung –vor einem Jahr noch undenkbar – hat die Behörde mit der Umsetzung der Heimarbeit gemacht. Etwa ein Drittel der über 1000-köpfigen Belegschaft ist laut Andre Köppen derzeit im Home-Office. Die Ausgabe weiterer Technik sowie die Auslagerung von Anwendungen wird dazu beitragen, dass sich der Anteil noch erhöht. „Bei 600 dürfte das System seine Grenzen erreichen“, schätzt er ein, weil einige Arbeiten nicht von außerhalb zu erledigen sind.

„Wir werden viele Dinge nicht zurückdrehen“, verspricht der Chef des Innenressorts. Allerdings brauche es hier und da einen Abgleich mit den Vorschriften.

