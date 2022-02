Mittelmark

Die Landratswahl in Potsdam-Mittelmark am 6. Februar hat keinen endgültigen Sieger hervorgebracht. Keiner der sieben Kandidaten konnte die erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen.

Lesen Sie auch: Der Wahltag in der Nachlese im MAZ-Liveticker

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Hier gibt es alles zur Landratswahl im Überblick

Marko Köhler holt 36 Prozent, Christian Große 25 Prozent

Marko Köhler (SPD) mit 36 Prozent und Christian Große (CDU) mit 25 Prozent sind aber die Sieger des Abends. Sie treten am Sonntag, 20. Februar, zur Stichwahl an. Georg Hartmann (Grüne) kam auf knapp 16 Prozent. Hans-Peter Goetz (FDP) konnte zehn Prozent der Stimmen für sich verbuchen, Meiko Rachimow (Piraten) kam auf fünf Prozent, ebenso Einzelbewerber Jens Hinze. Für Stefan Schwabel votierten 2,8 Prozent der Mittelmärker. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 30,5 Prozent.

Als Köhler-Hochburg präsentierte sich am Sonntag die Kreisstadt: Bad Belzig wählte zu 61 Prozent den SPD-Mann. In Kleinmachnow, am anderen Ende des Landkreises, sah es anders aus. Dort holte der Grüne Georg Friedrich Hartmann die meisten Stimmen – 30,9 Prozent der Wähler votierten für ihn.

Von Philip Rißling