Bad Belzig

Waffeliger Wichtelzauber, Weihnachtstöpfern, Märchenzeit – und noch sehr viel mehr: Bad Belzigs Lebendiger Adventskalender ist prall gefüllt und die Akteure hinter den einzelnen Türchen bereits voller Vorfreude. Organisiert hat das Ganze das Fachkräfteteam Bad Belzig.

„Unser Ziel war es, in der Vorweihnachtszeit Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten für Groß und Klein in und um Bad Belzig zu schaffen“, erläutert Corinna Reinbach vom Awo-Familienzentrum im Trollberg. „Also haben wir vom Fachkräfteteam Bürger, Einrichtungen und Vereine eingeladen, sich als Akteure zu beteiligen.“

Viele positive Rückmeldungen

Die Resonanz sei überraschend gewesen. „Es gab viel positives Feedback und die verschiedensten Aktivitäten füllten nach und nach jedes der 24 Kalendertürchen“, sagt Corinna Reinbach weiter. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Sandra Fiedler vom Familienzentrum des Wir-Vereins schließlich die Koordination der teilnehmenden Akteure übernommen.

Außerdem habe auch die Holzwerkstatt des Vereins „Soziale Arbeit Mittelmark“ ihre Unterstützung zugesagt. Dort entstanden 24 Holzsterne, die gemeinsam bemalt und mit den Zahlen der Kalendertürchen versehen wurden. „Ab dem 1. Dezember kennzeichnen sie die verschiedenen Veranstaltungsorte des Adventskalenders“, erzählt Corinna Reinbach, die sich auch noch mal bei den Stadtwerken Bad Belzig und der Firma von Dirk Fiedler bedanken möchte. „Sie haben mit einer Spende den Druck des Flyers ermöglicht.“

Der Burgchor Bad Belzig – hier auf einem Archivbild aus der Zeit vor Corona – ist Teil des Lebendigen Adventskalenders. Quelle: Privat

Dieser weise vorsorglich darauf hin, dass die Veranstaltungen stets den aktuell geltenden Regelungen und Verordnungen zur Corona-Lage angepasst werden. „Leider hat sich bereits abgezeichnet, dass ein Teil der Türchen nicht geöffnet werden kann“, sagt Corinna Reinbach. „Dies betrifft die Adventsmärkte in der Steintherme und vor der Marienkirche. Auch Borussia Belzig hat das gemeinsame Weihnachtssingen abgesagt.“

Ebenfalls kürzlich ergeben hat sich eine Änderung für Türchen Nummer Zehn. Das Weihnachtskonzert der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig in der Bricciuskirche kann nicht stattfinden. „Allerdings fällt es nicht ersatzlos aus“, informiert Schulsozialarbeiter Olaf Görisch. „Der Schulchor wird durch Bad Belzig ziehen und vor verschiedenen Orten singen – zum Beispiel bei den Kitas „Lindenzwerge“ und „Tausendfüßler“ sowie den Altenheimen. Auch der Marktplatz wird besungen.“

Wegen der dynamischen Lage sei es gut, sich im Vorfeld zu erkundigen, ob die angegeben Events auch tatsächlich stattfinden, rät Corinna Reinbach. „Trotz aller Widrigkeiten ist es für uns sinnvoll und wichtig, schöne Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit zu gestalten“, sagt sie. „Wir freuen uns auf nette Begegnungen – zum Beispiel bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr, einem leckeren Adventstee, vielen kreativen Angeboten, einer Burgführung oder am Lagerfeuer im Alten Haus Lütte.“

Das erste Türchen öffnet sich am 1. Dezember auf dem Bad Belziger Marktplatz. Von 9 bis 18 Uhr können im Spielzeugladen in der Sandberger Straße Stiefel für den Nikolaus abgegeben werden, ab 17.30 Uhr singt der Burgchor und die Partnerschaft für Demokratie öffnet ihren Grillwürstchenstand im Hof in der Wiesenburger Straße.

Von Josephine Mühln