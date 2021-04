Lebensweise vor Sommercamp im Zegg Bad Belzig auf dem Prüfstand

Bad Belzig

In dieser Woche beginnt ein neuer Veranstaltungsreigen. Verwirklicht wird er mit Unterstützung der Initiative „Partnerschaft für Demokratie im Hohen Fläming“ (ehemals Lokaler Aktionsplan). Der Gedankenaustausch sollte eigentlich bei einer Hofgemeinschaft in Kranepuhl stattfinden. Wegen der Covid-19-Pandemie wird er nun digital gepflegt.

Das haben die Gastgeber Valentin Wieker und Leila Dregger mitgeteilt. Vom Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) sind sie bekannt. „Sprechen, hören handeln: spürbare Gesellschaft“ lautet der Titel ihres vierteiligen Gesprächzyklusses, der ab sofort monatlich in Vorbereitung des Sommercamps bei der Gemeinschaft stattfindet.

Mittwoch geht es los

„In der Zeit, in der wir leben, kommt es mehr denn je darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen - als Individuum und als Gesellschaft“, heißt es in der Ankündigung. Demnach geht es darum, zu erörtern, wie die Menschen mit sich selbst, miteinander und mit der Natur umgehen. Als Ausgangspunkt soll zunächst eine „hohe Wahrheitsebene erreicht werden.“

Los geht es am Mittwoch, 19 Uhr. Dann soll die globale Verantwortung in Zeiten von Klimawandel, Pandemie und soziale Ungleichheit geklärt werden. Kostenlose Anmeldung: https://t1p.de/AnmBG

Von René Gaffron