Leere Stühle vor der Tür: Stiller Protest der Gastwirte

Hoher Fläming

Seit Mittwoch dürfen kleinere Läden wieder öffnen. Baumärkte waren in der Corona-Krise nie geschlossen. Für Friseure ist der 4. Mai der Stichtag zum Neustart. Doch Gastwirte sind weiter im Ungewissen, wann sie ihre Restaurants und Cafés wieder öffnen dürfen. Die finanzielle Not der Betreiber wächst. Deshalb stellen sie leere Stühle auf öffentliche Plätze und vor ihre Türen. Deutschlandweit protestieren sie damit still.

Zur Galerie Stiller Protest: Am Freitag weisen Gastronomen auch im Hohen Fläming mit leeren Stühlen vor der Tür auf ihre aktuell schwierige Situation hin.

In Treuenbrietzen beteiligt sich unter anderem Frank Reuter. „Wir müssen als Gastronomen zusammenhalten“, sagt der Inhaber des Restaurants Sabinchens Speisekammmer. „Wir haben uns in der Stadt schon immer gut verstanden untereinander und mit den Kunden“, sagt der Wirt. Richtig findet er es daher, „dass nicht jeder für sich agiert, sondern die Branche mit der Aktion heute gemeinsam auf unsere aktuellen Probleme durch die amtlich verordnete Schließung aufmerksam macht“.

Anzeige

Einen leere Stuhlen vor der Tür gestellt hat auch Frank Reuter an Sabinchens Speisekammer in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Weitere MAZ+ Artikel

Wünschen würde sich der Gastronom eine Öffnungserlaubnis mit Auflagen für großen Abstand unter den Tischen und Gästen. Im großen Saal sowie auf dem Außengelände sei dies gut zu realisieren. Allerdings habe die Regelung, die kurzzeitig vor der komplett verhängten Schließung bestanden hatte, „nicht viel gebracht, wenn die Öffnungszeit bis 18 Uhr begrenzt ist und damit das wichtige Abendgeschäft fehlt“.

Frank Reuter musste sein Team von sonst 15 Mitarbeitern stark reduzieren. Sieben Vollzeitkräfte sind in Kurzarbeit, acht Aushilfskräfte haben keine Beschäftigung im Moment. Der Verkauf außer Haus, den Reuters Team gleich nach der Schließung begonnen hatte, „lief besser als gedacht, bringt aber längst nicht die sonst üblichen Einnahmen“.

Treue Stammkunden

Besonders zu Ostern sei dieser Service gut nachgefragt worden bei seinen Stammkunden. Sie halten dem Restaurant auch aus ferneren Orten wie Jüterbog und Rädigke die Treue mit Abholung bestellter Speisen.

Im Stadtzentrum von Treuenbrietzen stehen beim griechischen Restaurant „Ja Mas“ die Tische und Stühle bereits wieder vor der Tür. Allerdings angekettet und ohne Tischtuch und Sitzkissen. „Wir hoffen, dass hier bald das normale Geschäft losgehen kann“, sagt Stephanie Sefkaloudis, die Frau des Juniorchefs im Familienbetrieb.

Vier Wochen ohne Einnahmen

„Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und sind jetzt die Letzten, die wieder öffnen dürfen“, sagt die Gastronomin. „Wir müssen nach vier Wochen komplett ohne Einnahmen endlich wieder Geld verdienen dürfen, denn auch wir müssen irgendwie für die Familien unser eigenes Essen bezahlen können“. Die Taverne am Laufen halten sonst sieben Familienmitglieder und fünf Angestellte. Der jetzt gerade wieder neu gestartete Verkauf außer Haus, wird von den Kunden gut angenommen. Doch decken diese Einnahmen nicht mal alle Betriebskosten und die Miete“.

An der Taverne „Ja Mas“ in Treuenbrietzen nutzt Frauke Leysnitzer bei Lisa Sefkaloudis den Verkauf außer Haus. Quelle: Thomas Wachs

Am Restaurantfenster einen Mittagsimbiss für sich und ihre Tochter Hannah bestellt hat Frauke Leysnitzer. „Wir sind zwar keine regelmäßigen Restaurantgänger, aber es fehlt schon etwas, wenn man diese Möglichkeit gar nicht hat“, sagt die Treuenbrietzenerin. Am Freitag wollten sie „auch mal wieder was anderes essen und nicht immer nur selber kochen“, sagt Frauke Leysnitzer.

Der Stammtisch fehlt

Auf ein Guiness zum Feierabend kehrte einmal pro Woche auch Raimund Kröger in die Gaststätte „Alter Brauhof“ in Bad Belzig ein. „Dort tauscht man sich gern aus über das, was in der Zeitung steht und was nicht“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Immerhin braucht er auf die Speisen nicht verzichten und lässt sich zuweilen aus dem seit 1892 bestehenden Traditionslokal in Bad Belzigs historischer Altstadt beliefern.

Auf die aktuell schwierige Situation weis auch Bernd Sachse hin vom Alten Brauhof in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Dennoch geht die Auszeit an die Substanz“, bestätigt Wirt Bernd Sachse, der dort seit 1989 am Tresen steht. Radtouristen und Wanderer wären jetzt sein Publikum. „Wir lassen nächste Woche die Schirme und Möbel draußen, damit ein jeder sieht, dass wir bereit stehen“, lautet das Versprechen.

Viel Platz für Distanz

Einen Stuhl an die B 107 zu stellen – darauf verzichtet Birgit Rudolph vom Familienhotel „Brandtsheide“ in Jeserig/ Fläming. Mit dem Anliegen der Aktion stimmt sie dennoch überein. „Wir hätten hier viel Platz, um die Distanz zu wahren“, sagt die Gastgeberin.

Indes haben Senior Volkmar Paul und Juniorchef Florian Zörner vom Hotel „Linther Hof“ sowie Stephan Rüde-Mösenthin vom Hotel „Fliegerheim“ in Borkheide ihren Unmut auch bei einer zentralen Protestaktion in Potsdam kundgetan. „Wir haben null Geschäfte und das schon in der fünften Woche“, sagt Stephan Rüde-Mösenthin.

Am Freitag weisen Gastronomen mit leeren Stühlen auf ihre aktuell schwierige Situation hin. So auch beim zentralen Protest in Potsdam. Quelle: privat

Mit seiner Ehefrau Michaela ist er für die „stille Aktion“ in die Landeshauptstadt gefahren. Dort haben sie Kollegen aus der Gastronomie getroffen, die in derselben schwierigen Situation sind wie sie. „Nächsten Freitag, um 11 Uhr, treffen wir uns wieder. Wir machen das solange, bis die Politik reagiert“, betont der Borkheider. Er hat vor seinem Hotel ebenfalls Stühle als Zeichen seines stillen Protestes aufgestellt. So auch die Kollegen in Linthe.

Am Freitag weisen Gastronomen auch im Hohen Fläming mit leeren Stühlen vor der Tür auf ihre aktuell schwierige Situation hin. So auch das Team vom Linther Hof, hier Simone Paul (li.) und Friederike Zörner. Quelle: privat

In Deutschland arbeiten 2,4 Millionen Menschen in der Gastronomie-Branche. Und ihre Hände seien im Moment gebunden, so Rüde-Mösenthin. „Unser Wunsch ist es, wieder zu öffnen. Wir sind mit Vorschriften und Regeln aufgewachsen. Wir könnten doch weitermachen, wenn man sagt, wir besetzten nur jeden zweiten Tisch oder bieten ein Außenrestaurant an“, so seine Forderung. Vor allem die Ungewissheit, wie es weitergeht, quäle ihn und seine Familie.

Stephan und Michaela Rüde-Mösenthin aus Borkheide prostierten still mit Gastronomen in Potsdam. Quelle: privat

„Es ist einfach nicht absehbar, wie es weitergeht. Es geht auch nicht nur uns so, auch viele Künstler und Kulturschaffende sind von der ungewissen Zukunft betroffen.“ Nicht nur Kinder, auch Erwachsenen werden zusehends quengeliger, berichtet er. „Wir Gastronomen sind ein geselliges Völkchen und versprühen bei der Kundschaft Lebensfreude, haben meistens einen guten Spruch drauf und können die Leute motivieren. Das brauchen wir alle jetzt“, sagt Stephan Rüde-Mösenthin.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs, René Gaffron, Johanna Uminski