Lehrreich für Körper und Geist: Exkursionen zwischen Havel und Fläming

Bad Belzig

Gemeinsam wandern, Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen und dabei gezielt etwas für die Gesundheit tun. Das ist das vom Deutschen Wanderverband unter dem Motto „Let’s go - jeder Schritt hält fit“ propagierte Gesundheitswandern. Es wird am Dienstag, 18 bis 19.30 Uhr, in Neu-Langerwisch binnen 90 Minuten gelehrt.

Dabei handelt es sich um eine Offerte der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark. Die Bildungseinrichtung macht auf eine Vielfalt von Outdoor-, Online- und Präsenz-Kursen aufmerksam, die jetzt während des Sommers angeboten werden.

Unterwegs werden in der Gruppe leichte physiotherapeutische Übungen erlernt, die die Koordination, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Entspannung verbessern helfen. Außerdem werden gesundheitsbezogene Themen mit Tipps und Tricks für mehr Bewegung im täglichen Leben vermittelt.

Die Streckenlänge von zwei bis vier Kilometer ist einfach zu bewältigen; es wird im mäßigen Tempo und entspannter Atmosphäre gewandert. Auf Schusters Rappen geht es über Wiesen- und Wurzelpfade sowie sandige Wege.Es wird passendes Schuhwerk und ein Getränk im Rucksack empfohlen.

Information bei der Regionalstelle Bad Belzig, Puschkinstraße 13, 033841 / 45430.

Kräuter werden gesammelt

Seit Generationen gehört der Franzbranntwein in jede Hausapotheke. Er lindert – äußerlich angewendet - Rücken-, Gelenk- und Gliederbeschwerden. Auch bei Muskelkater und zur Behandlung schmerzender Füße ist er hervorragend geeignet. Er belebt und durchblutet die Haut.

Auf einer Wanderung am kommenden Wochenende werden spezielle Kräuter dafür gesammelt. Zurück im Naturparkzentrum wird nach altem Rezept ein Franzbranntwein kreiert. Jeder Teilnehmer bekommt ein Skript mit Rezept und Anleitung, sowie ein Fläschchen mit dem Ansatz mit nach Hause, um sich dort Gutes zu tun. Los geht es Sonnabend, 13 Uhr, in Raben. Die Veranstaltung ist nicht für Kinder geeignet.

Anmeldung (bis Dienstag) im Naturparkzentrum Raben: 033848 / 60004.

Von René Gaffron