Lernanfänger dieses Sommers werden in Bad Belzig und Dippmannsdorf registriert

Bad Belzig/Dippmannsdorf

In der Woche nach den Winterferien sind Anmeldungen für künftige Erstklässler an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig möglich. Termine sind am Montag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, am Dienstag von 10 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie Freitag von 10 bis 16 Uhr.

Die Kleine Grundschule Dippmannsdorf erwartet die Eltern der künftigen Abc-Schützen am Dienstag von 7 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 7 bis 15 Uhr zum Einschreiben.

Jahrgänge 2015 und 2016 sind gefragt

Schulpflichtig werden Kinder, die zwischen 1. Oktober 2015 und 30. September 2016 geboren wurden. Auf schriftlichen Antrag auch jene, die bis 31. Dezember noch das sechste Lebensjahr vollenden.

Geburtsurkunde des Kindes und die in den Tagesstätten erhältliche Teilnahmebestätigung an der Sprachstands-Feststellung sind nötig. Für den Besuch gelten die Infektionsschutzvorschriften für öffentliche Einrichtungen.

Von René Gaffron