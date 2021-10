Brück

Es gibt Bücher, die bleiben einem auch nach der letzten Seite noch lange im Gedächtnis. Weil ihre Geschichte berührt hat, geradezu unter die Haut gegangen ist. Silvana Kase hat als Leiterin der Brücker Bibliothek tagtäglich mit zahlreichem Lesestoff zu tun – aber auch sie kennt jene ganz besonderen Geschichten.

Gefragt nach Lesetipps für die kalte Jahreszeit, kommt sie gleich mit mehreren Exemplaren um die Ecke. „Dieses hier, ,Herz aus Stein’ von Sabine Ebert, das habe ich regelrecht verschlungen“, sagt die 52-Jährige lachend. „Ebert schreibt sehr bildhaft, man hat die Charaktere so klar vor Augen.“

Innerhalb weniger Tage ausgelesen

„Herz aus Stein“ ist bereits der vierte Band der großen historischen Barbarossa-Saga von Sabine Ebert. Erzählt wird die Geschichte des einstigen römisch-deutschen Kaisers Friedrich I., genannt Barbarossa. „Man lernt ihn als Herrscher sehr gut kennen und die historischen Fakten sind unheimlich gut recherchiert“, sagt Silvana Kase.

Zu ihren weiteren Empfehlungen gehört auch der Roman „Der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte“ von Jeremy Dronfield. Dabei handelt es sich um ein eindringliches Plädoyer gegen das Vergessen: Basierend auf den geheimen Tagebüchern des jüdischen KZ-Häftlings Gustav Kleinmann, erzählt der Autor die Geschichte von Gustav und seinem Sohn Fritz, die den „Todesfabriken“ der Nazis entkamen.

In der Brücker Bibliothek finden Leseratten alles, was das Herz begehrt. Quelle: Josephine Mühln

„Das geht unwahrscheinlich nah, wirklich ein wahnsinnig gutes Buch“, resümiert die Bibliothekarin. „Mir hat eine Lesern erzählt, dass sie es innerhalb von drei Tagen ausgelesen hat, weil sie es einfach nicht aus der Hand legen konnte.“

Seit Mai kann Silvana Kase ihre Leser und Leserinnen wieder persönlich mit neuen Büchern versorgen – denn seitdem hat die Brücker Bibliothek ihre Türen im Ärztehaus wieder geöffnet. Wer kommen will, vereinbart vorab einen Termin und hat dann 20 Minuten Zeit, um in den Regalen zu stöbern.

„Das klappt sehr gut“, erzählt Silvana Kase. „Natürlich gibt es vereinzelt auch Ausreißer, die nur mal schnell was zurückgeben wollen – aber eigentlich geht auch das nur mit Termin und nicht einfach zwischendurch. Denn nach jedem Besucher muss einmal alles desinfiziert werden, bevor es weitergehen kann.“

Um einen reibungslosen Ablauf vor Ort zu gewährleisten, sollte der Besuch in der Bibliothek also gut organisiert werden. „Meist sind auch noch kurzfristige Termine innerhalb der Woche möglich“, versichert die Leiterin der Bücherei.

Genauso gut besucht wie zuvor

Ähnlich wie in Brück ist auch in der Bibliothek in Bad Belzig – zu finden auf der Burg Eisenhardt – der Zutritt geregelt. „Bei uns hat jeder 15 Minuten Zeit, es dürfen immer zwei Leute gleichzeitig da sein“, berichtet Thomas Schmöhl, Leiter des Museums auf der Burg und Vertreter von Bibliotheksleiterin Ines Eschholz.

„Im Zweifel muss man sich mal ein bisschen gedulden, aber die Besucher sind eigentlich alle vernünftig und die Vorgehensweise hat sich eingespielt“, sagt Thomas Schmöhl weiter. Die Bibliothek in Bad Belzig hat seit April wieder geöffnet. Und ist seitdem auch genauso gut besucht wie zuvor, wie der Museumsleiter bestätigt.

Der Leiter des Bad Belziger Heimatmuseums ist Thomas Schmöhl. Quelle: Bärbel Krämer

„Ich würde sogar sagen, dass wir neue Leser dazugewonnen haben“, sagt Schmöhl. „Das Publikum ist bunt gemischt – Kinder, Erwachsene, Zugezogene. Viele, die sich auf das kulturelle Angebot hier vor Ort besinnen und die nicht mit großen Menschenmengen in Kontakt kommen wollen.“

Einen Rückgang der Nutzerzahlen aufgrund der coronabedingten Pause kann auch Silvana Kase in Brück nicht bestätigen. „Natürlich waren es zwischendurch mal weniger, weil die Leute eher daheim geblieben sind und dann auf die Online-Ausleihe zurückgegriffen haben. Aber wir sind mittlerweile wieder da, wo wir vorher waren – unsere Leserschaft ist sehr treu und beständig.“ Besonders hoch im Kurs seien bei besagter Leserschaft derzeit Familiensagas, hat Silvana Kase beobachtet.

Sie selbst nimmt sich privat natürlich auch regelmäßig Zeit, um ihrer Leselust zu frönen. „Ich versuche so drei bis vier Stunden pro Woche“, sagt die 52-Jährige. „Aber ich komme trotzdem nicht zu allem, was ich lesen will – zumal ich bei der Bestandsrecherche für die Bibliothek immer wieder neue Bücher finde.“ Im Urlaub würde sie dafür jedoch richtige Lesetage einplanen und schaffe vier bis fünf Bücher, wenn’s gut läuft.

Am Eingang hat die Bibliotheksleiterin bereits einen Aufsteller mit Weihnachtsbüchern stehen. „Adventskalender selber basteln ist gerade groß im Trend, deshalb haben wir hier verschiedene Bücher mit Anleitungen“, erzählt sie. „Und ,Die Weihnachtsgans Auguste’ ist jedes Jahr wieder ein Renner, die geht immer.“

Von Josephine Mühln