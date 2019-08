Bad Belzig

„Es muss Liebe sein", lautet der Titel einer Lesung mit Julia Schramm und Claudia Sprengel (beide die Linke). Romantik kommt jedoch praktisch nicht vor. Deshalb soll im Anschluss ein Austausch mit den Zuhörern über Hass im Internet geführt werden.

Als junge Frauen in der Politik stehen beide in der Öffentlichkeit, als aktive Nutzerinnen der sozialen Medien sind sie auch Projektionsfläche für Hass aus verschiedenen Richtungen, heißt es in der Ankündigung. Julia Schramm hat dazu im vergangenen Jahr das Buch „Es muss Liebe sein" geschrieben. Darin hat sie die „Perlen“ aus unterschiedlichsten Kommentaren und Nachrichten zusammengestellt.

Am Donnerstag, 18 Uhr, wird die Berlinerin aus diesem Buch vortragen und im Anschluss mit Claudia Sprengel, Direktkandidatin der Linken bei der Wahl zum Landtag, über Hass im Netz diskutieren.

In der Arbeiterwohlfahrt-Begegnungsstätte „Trollberg“ sollen folgende Fragen diskutiert werden: Wie mit Hassnachrichten umgehen? Was macht es mit Menschen immer wieder solche Botschaften zu lesen? Warum sind gerade junge Frauen vermehrt betroffen und warum schreibt man ein Buch dazu? Und gern weitere aus dem Publikum.

Von René Gaffron