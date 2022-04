„Lichthof“ Bad Belzig sorgt für die Rückkehr des Trödeltisches

Bad Belzig

Basierend auf der Idee von Lothar Lehmann und Inge Leifheit erlebt der Trödeltisch eine Renaissance. Gebrauchtes, aber noch Brauchbares haben sie jeweils eingesammelt und seinerzeit regelmäßig an den Markttagen vor dem Rathaus für den guten Zweck veräußert. Seit 2013 wurde unter anderem für die Ausstattung des Freizeit- und Erlebnisbades und das soziale Miteinander im Wohngebiet Klinkengrund gesammelt.

Verwendung wird kurzfristig bestimmt.

Diese Tradition wird die Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“ in Bad Belzig fortführen. Das hat die Lafim/Diakonie-Einrichtung jetzt angekündigt.

Immer am ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr soll das Angebot unterbreitet werden. Dazu lohnt sich der Besuch an der Einrichtung in der Magdeburger Straße 12, wo das Schaufenster entsprechend gestaltet werden soll. Der Empfänger des Erlöses wird jeweils nach Bedarf bestimmt.

Von René Gaffron