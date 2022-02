Wiesenburg

Der Unterricht der kreislichen Musik- oder Volkshochschule, der Besuch von Sport- und Fitnesskursen oder einer Vorstellung im Kino – für Interessierte aus den Dörfern westlich von Bad Belzig sind diese Unternehmungen nicht ohne weiteres erreichbar, zumindest mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der letzte Bus der Linie 588 startet bereits 17.30 Uhr vom Busbahnhof nach Wiesenburg, Görzke und Ziesar.

„Das muss sich dringend ändern“, fordert Daniela Rabinowitsch (Linke). Die Vorsitzende des Sozialausschusses der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark ist selbst Betroffene und hat zudem als Mutter einschlägige Erfahrungen gesammelt. „Außerschulische Betätigungen für Kinder und Jugendliche hängen davon ab, ob Kursleiter flexibel ihre Unterrichtszeit einrichten können oder Eltern-Taxis organisiert sind“, ärgert sie sich.

Nahverkehrsplan Potsdam-Mittelmark wird im April beraten

Als Geschäftsführerin der Fraktion von Linken und Piraten im Kreistag Potsdam-Mittelmark hat sie die nächste Beratung des Nahverkehrsplanes im April vor Augen. Bis dahin hofft die 49-Jährige auf zahlreiche Unterzeichner einer Online-Petition. Damit soll dem Anliegen noch mehr Nachdruck verliehen werden.

„Die Linke will die Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen fördern. Die Online-Petition scheint mir gerade bei der Thematik ein geeignetes Werkzeug zu sein“, sagt Kreisparteichef Harald Mushack. Er hofft, dass viele Unterstützende zusammenkommen. obwohl für der Nahverkehrsbeirat keine Kriterien zur formellen Bürgerbeteiligung festgelegt sind.

Internet-Initiative läuft bis Mitte März

Das Internetportal hat berechnet, dass die Forderung mit 200 Unterschriften regionale Relevanz erhält. „Bislang haben sich 50 Personen aus Wiesenburg namentlich registriert. Noch bis Mitte März ist Zeit“, so Harald Mushack. „Außerdem kursieren die bewährten Unterschriftenlisten aus Papier, die ebenfalls eingereicht werden können.“ Der Stahnsdorfer ist obendrein Mitglied in dem Gremium und will sich auch in der Sache einsetzen.

Das ist beispielsweise auch im Sinne von Thomas Schmöhl und anderen Berufstätigen. Während das Heimatmuseum auf Burg Eisenhardt in der Regel 17 Uhr schließt und er als dessen Leiter flotten Schrittes durch die Stadt die letzte Fahrt ins Heimatdorf noch erreicht, stehen die Angestellten im Einzelhandel und Dienstleistungsbereich nach 18 Uhr schon auf verlorenem Posten.

Bürgerbuslinie 555 fährt am Wochenende viermal

Wenn erst einmal optimiert wird, sollte auch der Stunden-Takt von Linie 588 undBurgenlinie 572 bei Ankunft am Fläming-Bahnhof Bad Belzig fortgeführt werden, wie er sich am Vormittag bewährt. Das stellt Regiobus Potsdam-Mittelmark fest.

Das Unternehmen verweist darauf, dass neben einer meist stündlichen Zugverbindung neben Burgenbus und Linie 588 auch noch Fahrten der Linie 587 (montags bis freitags über Schlamau und Lübnitz nach Bad Belzig) sowie die Linie 555 gibt. Der Bürgerbus „Hoher Fläming“ sichert vier Fahrtenpaare in die Kur- und Kreisstadt und zurück.

Forderung bei Regiobus nicht unbekannt

Was die Problematik der Petition angeht, so ist sie nicht neu, sondern die Lösung schon im Nahverkehrsplan für Potsdam-Mittelmark festgelegt, so Martin Griesner. „Aufgrund der Haushaltskonsolidierung des Landkreises ist die Umsetzung derzeit allerdings nicht möglich“, so der Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, der vor dem Hintergrund erst einmal keine Aussagen zum Kosten- und Zeitplan treffen will.

