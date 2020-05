Ausgerechnet am 75. Jahrestag der Befreiung gibt es kein organisiertes Gedenken. Die Linken in Potsdam-Mittelmark rufen zur individuellen Erinnerung auf. Eine Vielzahl von Orten kann besucht werden.

Blumen am Ehrenhain in der Jüterboger Straße in Treuenbrietzen, wo 480 Rotarmisten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Quelle: Thomas Wachs