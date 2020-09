Bad Belzig

Die Fraktion der Linken/Piraten im Kreistag Potsdam-Mittelmark fordert Entspannung bei der Klärung der Perspektiven für Bad Belzig als Kreisstadt. „Eine positive Entwicklung ist mit juristischen Paragraphenfechtereien nicht zu bewerkstelligen“, heiß es in der Erklärung.

Der Landkreis und seine Kreisstadt müssten dazu übergehen, nicht jeder nur sein Süppchen zu kochen und sich dann über den anderen zu beschweren. „Nur wenn ehrlich zum gegenseitigen Vorteil gedacht und gehandelt wird, kommen wir zusammen voran.“ sagt Fraktionschefin Kathrin Menz. Anlass dazu gibt der Masterplan, demzufolge eine Konzentration in einem Neubau in Beelitz-Heilstätten vorgesehen ist. Dagegen will Bad Belzig als dann nur noch kleinerer Verwaltungsstandort klagen.

Telearbeit statt Büros favorisieren

Die Konzentration auf Büroarbeitsplätze in Zeiten von zunehmender Digitalisierung und Telearbeit ist schon heute und künftig kein tragfähiger Ansatz. Die Fraktion engagiere sich - wie seit der Gründung des Landkreises 1993 - weiter für die Entwicklung der Kreisstadt. Sie müsse aber auf vielen Säulen basieren.

Kathrin Menz, Fraktionschefin bei Linken und Piraten Quelle: privat

Bad Belzigs Lage im Großraum Berlin, seine touristischen Attraktivität, seine demnächst verbesserte Bahnanbindung, das Engagement im Smart-Village-Verein, seine trotz Rückschlägen - funktionierenden sozialen und gewerblichen Infrastruktur – sind nach Einschätzung der Linken einige Voraussetzungen für mehr und systematischere, strategisch angelegte Entwicklung als attraktive Kreisstadt.

Abschließendes Fazit der Sozialisten: Die Gründe für die Erhebung zur Kreisstadt gelten weiter.

