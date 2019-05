Bad Belzig

Die Runde ist locker, die Atmosphäre offen und die Themen sind spannend. Gut zehn Leser des Fläming-Echos der MAZ sind am Donnerstagabend der Einladung von MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa in Bad Belzig gefolgt. Am MAZ-Stammtisch im Gasthaus und Hotel „ Burg Eisenhardt“ möchte sie persönlich erfahren, wo Lesern der Schuh drückt, welche Themen sie bewegen und welche Erwartungen sie an ihre Heimatzeitung haben. Die interessierten Leser äußern Anerkennung für die Arbeit. Sie üben aber auch Kritik.

Klar wird in der Runde schnell auch, in welchem Wandlungsprozess sich auch die MAZ aktuell befindet. So wie der Zeitungs- und Medienmarkt insgesamt. „Digitale Transformation heißt das Schlagwort“, erklärt die Chefredakteurin. Wie lassen sich also gerade auch die lokalen Themen aus den Städten und Dörfern im Hohen Fläming in neuen digitalen Formaten über das Internet und elektronische Medien in moderner Form an die zunehmend auch jüngeren Leser bringen?

Digitalisierung steigert Reichweite

Dies Frage will die MAZ gemeinsam mit ihren Lesern beantworten. Dabei parallel die „gute alte“ gedruckte Zeitung, die für Tausende Abonnenten nach wie vor auf den Frühstückstisch gehört, ebenso attraktiv zu halten, ist die besondere Herausforderung. Gerade auch wirtschaftlich.

Inzwischen erreicht die MAZ auf ihren Online-Seiten im Monat vier Millionen Besucher. Pro Tag sind es im Schnitt bis zu 170.000. Diese sollen nun durch neue Bezahlformate an die MAZ gebunden werden, um die MAZ als Produkt der vielseitigen Meinungsbildung auch für die Zukunft zu wappnen, erklärt die Chefredakteurin.

Spitzenmäßige Sonntagsbeilage

Jeannette Enzmann liebt noch die Print-Version, den Lokalteil und in der Mantelausgabe die Sonderbeilage zum Wochenende. „Das ist spitzenmäßig“. Die Leserin aus Bad Belzig ärgern allerdings reißerische Überschriften. Sie wünscht sich sachliche Berichte zu politischen Themen.

Interessierte MAZ-Leser folgten am Donnerstagabend der Einladung von Chefredakteurin Hannah Suppa zum MAZ-Stammtisch. Es gab eine angeregte Diskussion. Quelle: Thomas Wachs

Walter Wieland aus Dahnsdorf engagiert sich für die Kirche im Dorf. Er fordert mehr Berichte zu den Problemen, die dort zu diskutieren sind. „Immer wieder nachhaken“, lautet die Bitte an die Journalisten.

Leser will sich selbst Meinung bilden

Frank Friedrich ist als Mitarbeiter der Stadt Kooperationspartner im Projekt Smart Village für mehr digitale Angebote in der Region. Er wünscht sich, dass die MAZ nicht unreflektiert auf Hauptthemen aus dem Internet und Sozialen Netzwerken aufspringt. „Presse soll so unabhängig berichten, dass ich mir als Leser selbst eine Meinung bilden kann“, sagt der Bad Belziger.

Gustav Horn aus Bad Belzig findet es wichtig, dass es qualitativ hochwertige Berichterstattung gerade auch im lokalen Bereich der Fläming-Region gibt: „Dafür bin ich auch bereit, zu zahlen“, bei neuen Online-Produkten.

Zwei Stunden konstruktive Debatte

Helmut Köppke aus Dahnsdorf bekennt sich als Fan der MAZ, lobt ebenfalls die Samstagsausgabe, um die er sich mit seiner Frau oft reißen müsse. Der ehemalige Schornsteinfeger und Lokalpolitiker und möchte der MAZ treu bleiben – im Print wie im Internet.

Nach gut zwei Stunden einer für alle konstruktiven Dabatte kommen viele Teilnehmer auch untereinander noch angeregt ins Gespräch zu den Themen des Abends.

Ein ausführlicherer Bericht zum MAZ-Stammtisch in Bad Belzig folgt am Freitag auf MAZ-Online und am Sonnabend in der gedruckten MAZ.

Von Thomas Wachs