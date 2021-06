Lockerungen: Bad Belzig startet mit gebremster Euphorie

Bad Belzig

Die guten Vorsätze können dieses Mal im Sommer eingelöst werden. Ab sofort bietet das Sport- und Gesundheitszentrum „Relaxare“ in Bad Belzig wieder sein breites Spektrum an Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten an. Unter Bedingungen freilich.

Stefan Dittrich und seine Mitstreiter sind vorbereitet. Auch weil er eine eigene Corona-Teststation etabliert hat. „Da sind Abstriche möglich, wenn die anderen Dienstleister geschlossen haben“, erklärt der Inhaber. Seine Kundschaft rückt in der Regel nach Feierabend und am Wochenende an.

Sonnenschein lockt zum Freilufttraining

Während des Lockdowns wurden nicht nur Räume renoviert und Ausstattungen modernisiert. Das Zentrum ist sogar gewachsen. Auf eine 80-Quadratmeter-Terrasse sind Geräte postiert für individuelles Training unter freiem Himmel. Beim Sonnenschein eigentlich ideal.

Relaxare-Chef Stefan Dittrich hat eine Terrasse angebaut und nun lockt die Sonne hinaus an die Geräte . Quelle: René Gaffron

Doch ist nicht zu erwarten, dass die Leute sich jetzt gleich drängeln. „Einige trainieren alternativ, andere müssen erst motiviert werden“, weiß der Unternehmer um die schwierige Aufgabe. Wenigstens die Reha-Sportler durften schon die ganze Zeit ins Haus. Kursleiterin Mandy Tietz hält sie und sich in Form und hofft bald mehr gefordert zu sein.

Noch zu viele Regeln für Lokalbesuche

Auf die Euphoriebremse tritt Astrid Lehmann. Die Wirtin der Gaststätte „Burg Eisenhardt“ sieht sich in ihrer Skepsis bestärkt. Zwar darf sie laut Vorschrift seit einiger Zeit draußen servieren, demnächst auch wieder drinnen.

Viele Regeln -wenig Gäste: . Astrid Lehmann von der Gaststätte "Burg Eisenhardt" in Bad Belzig ist keineswegs euphorisch. Quelle: rene gaffron

Doch es sind kaum Gäste bereit, eigens für den Gang ins Lokal sich vorher testen zulassen, lautet ihre Erfahrung. „Es bleibt schwierig für Personal und Gäste solange nicht überall möglichst unbeschwert eingekehrt werden darf“, lautet das Resümee für die Inhaberin des Traditionshauses, in dem – so zumindest die Theorie – ab nächster Woche sogar wieder Touristen übernachten dürften.

Aktuell hält sie allein mit Ehemann Thomas in der Küche die Stellung während die weiteren Beschäftigten noch in Kurzarbeit sind.

Ein Eis zur Feier des Tages

Dass sich auch angesichts des Frühsommers trotzdem etwas Lockerheit und Freiheit einstellt, hoffen Monika und Wolfgang Billing aus Brück. „Ein bisschen ist es schon zu spüren“, haben sie ausgemacht. Als Physiotherapeuten durften sie zumindest fast ohne Abstriche arbeiten. „Es wäre schön, wenn bald die Kontakte zu Familie und Freunden wieder Alltag sind“, lautet ihr noch bestehender Wunsch.

Wolfgang und Monika Billing aus Brück sind guter Dinge und gönnen sich ein Eis beim Besuch in Bad Belzig. . Quelle: rene gaffron

Zur Feier des Tages hat sich das Paar ein Softeis am Sandberger Platz gegönnt. Zuvor war es im Reisebüro gegenüber. Denn Urlaub, vielleicht am Mittelmeer, scheint zumindest nicht ausgeschlossen – an dem Tag, der etwas Lockerungen bringen soll.

