Bad Belzig

Unverhofft kommt oft. Die Lokale Aktionsgruppe Fläming/Havel startet einen neuen Aufruf. Denn sie kann doch wieder Geld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zu verteilen. Regionalmanager Heiko Bansen erklärt die Hintergründe.

Eigentlich war die Förderperiode von 2014 bis 2020 befristet – der Fonds schon alle. Warum sprudelt die Förderquelle wieder?

Heiko Bansen: Die Entscheidungen in Brüssel, wie die Richtlinie für die nächste sechsjährige Förderperiode gestaltet werden soll, lassen auf sich warten. Also wurde dort beschlossen, eine zweijährige Übergangsphase zu ermöglichen. Demnach wird neues Geld ausgereicht, das nach alten bewährten Regeln verteilt wird. Die Information, dass die von uns in dem Sinne gehegten Hoffnungen erfüllt werden, ist reichlich zwei Wochen alt.

Regionalmanager Heiko Bansen - die Lokale Aktionsgrupper Fläming-Havel kann nochmals 5,8 Millionen Euro verteilen. Quelle: René Gaffron

Um welchen Betrag geht es?

Es liegen 5,8 Millionen Euro bereit. Ein Teil des Budgets ist für lange geplante Projekte – unter anderem für die Landesgartenschau in Beelitz – reserviert. Doch es gibt noch Potenzial, weitere Vorhaben zur Stärkung des ländlichen Raumes zu unterstützen. Das meint Initiativen für kommunale Daseinsvorsorge, Investitionen von Kleinunternehmen und Vereinsaktivitäten für Lebensqualität und Tourismus.

Lässt sich schon Bilanz ziehen für die vergangenen sechs Jahre?

Nach den vergangenen elf Runden wurden 270 Anträge von der LAG befürwortet. 200 haben schon die endgültige Bewilligung des Landesamtes erhalten. Damit sind 32 Millionen Euro von der LAG gebunden. Das Spektrum, wofür sie ausgegeben werden, ist vielfältig, reicht vom Kita-Anbau in Wollin und Kulturstall Päwesin bis zum Ausbau der Hoffleischerei in Alt Bork.

Ein erheblicher Rest muss erst noch verwirklicht werden. Wie ist das zu erklären?

Das betrifft vor allem Vorhaben der öffentlichen Hand. Bei ihr geht es um größere Summen, die mehr Aufwand bei der Erarbeitung und Überprüfung der Anträge bedeuten. Am Ende müssen die Aufträge ausgeschrieben werden – so kommt jetzt die vor zwei Jahren vorbereitete Erneuerung der Wege im Wiesenburger Park zur Umsetzung. Bei den Privaten kann die Vergabe auf Grundlage von drei Kostenangeboten zügiger erfolgen.

Das Bahnbedienstetenhaus am Wiesenburger Bahnhof und dieses Nebengelass werden saniert.Eine Pension soll entstehen. Quelle: René Gaffron

Für gewöhnlich werden die Projekte in regionalen Zusammenkünften vorgestellt. Wie läuft es diesmal?

Für Ende April ist ein Workshop in einem corona-gerechten Format vorgesehen. Ferner wird die gesamte zurückliegende Förderphase mit Interviews und einer Umfrage bei den Beteiligten evaluiert. Bei der Bestandsaufnahme gilt es zu klären, ob die Ziele erreicht wurden und womöglich konkretisiert werden. Beispielsweise wurde seinerzeit die Schaffung von Arbeitsplätzen als wichtiges Kriterium angegeben. Doch haben sich die Quoten verbessert und es herrscht Fachkräftemangel.

Wie geht es weiter?

Ab Herbst werden alle Bürger zur Erarbeitung einer neuen regionalen Entwicklungsstrategie aufgerufen, die 2022 beschlossen werden soll und dann als Grundlage für den nächsten Förderzeitraum dient. Die Chancen, dass die Region Fläming-Havel weiter gefördert wird, stehen gut. Auch wenn die EU-Mittel im Förder-Euro womöglich geringer ausfallen werden wird, weil Brandenburg, wie ganz Ostdeutschland, besser da steht als vor zehn Jahren.

In Lühsdorf läuft die Sanierung der Kirche. Ohne eine umfangreiche Leader-Förderung von EU und Land wäre sie nicht möglich gewesen. Quelle: Thomas Wachs

Das heißt: Für das vierköpfige Team in der Regionalstelle wird es weiter genug Arbeit geben?

Ja, auch weil sich andere Förderrichtlinien verändern, bei denen wir ebenfalls beratend zur Seite stehen. Das meint insbesondere das bislang vor allem für Wegebau relevante Eler-Bundesprogramm zur Förderung der Agrarstruktur. Dort stehen seit 2019 größere Summen auch für andere Projekte zur Verfügung, was hoffentlich beibehalten wird.

Nicht zuletzt profitiert die LAG von einer Förderung, wenn Ende des Jahres der Umzug vom Vorschloss in die Rote Villa in der Wiesenburger Ortsmitte ansteht ...

Die Etablierung der Physiotherapiepraxis im Erdgeschoss als Beitrag zur Gesundheitsprävention auf dem Lande sowie die Rettung des Denkmals waren ausschlaggebend für die empfohlene Förderung. Das Büro unter dem Dach hätten auch andere Interessenten mieten können, ehe die Gemeinde Wiesenburg/Mark der LAG den Umzug vorgeschlagen hat.

Von René Gaffron