Lokführerstreik: Im Hohen Fläming fahren trotzdem Züge

Bad Belzig

Der erste Morgen des zweiten Lokführerstreiks binnen weniger Tage sorgt am Montagmorgen für Überraschungen am Fläming-Bahnhof Bad Belzig. Denn der Regionalexpress 7 steht schon vor 7.30 Uhr bereit. Niemand muss im Regen stehen.

Auf dem Weg zum Arzt nach Potsdam

„Mein Enkel hat herausgefunden, dass es alle zwei Stunden eine Verbindung gibt“, berichtet Elke Kühnel. Sie will zum Arzt nach Potsdam. Ihre Hoffnung lautet, dass die Rückfahrt ohne lange Wartezeiten möglich wird. Dass tatsächlich ein Zug fährt, wundert nicht nur sie. Einige Schüler hatten sich wohl schon auf Ersatzverkehr per Bus eingestellt und nehmen staunend nun schnell noch den Weg über die Bahnhofsbrücke zum Bahnsteig Richtung Berlin.

Nur etwas Verständnis für Stillstand

Eine Stunde früher in Borkheide herrscht gähnende Leere am Haltepunkt. Verständnis für den Arbeitskampf bei der Bahn zeigen die meisten Betroffenen. „Aber es gibt Grenzen“, betont Romy Schönfeld. „Die Leidtragenden sind die Schüler, die in Gebieten wohnen, in denen der Zug das einzige Verkehrsmittel ist, um zur Schule zu kommen“, erklärt die dreifache Mutter.

Diese Anzeige ist bis Mittwochmorgen aktuell. Quelle: Johanna Uminski

Spontan wird daher der Ersatz über Fahrgemeinschaften in Autos organisiert. „Das ist aber sehr aufwendig und für Familien unzumutbar.“ Wenn Bahnstreiks und die damit verbundenen Zugausfälle öfter vorkommen, wünscht sich die Borkheiderin, dass der Landkreis einen Schülerverkehr einsetzt, damit die Kinder und Jugendlichen adäquat zum Unterricht kommen.

Gegenseitige Hilfe bewährt sich

„Man kann den Kindern nicht zumuten, dass sie dreimal bei Busverbindungen umsteigen, ewig früh aufstehen müssen und einen Zwölf-Stunden-Tag haben. Das sind keine Erwachsenen“, sagt t Romy Schönfeld.

Den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer kann indes auch Nadine Hoffmann verstehen. „Aber die Auswirkungen sind für die Betroffenen nicht angenehm. Zum Glück helfen wir uns gegenseitig“, erklärt die dreifache Mutter aus Borkheide.

Von Borkheide aus werden Kinder spontan in Fahrgemeinschaften der Eltern unter anderem zur Schule nach Michendorf gebracht. Quelle: Johanna Uminski

Zu den regelmäßigen Bahnfahrern gehört Frank Seibicke, der sich als Lokalpolitiker für flexible Mobilität engagiert. Er zeigt sich über „den Dauer-Clinch mit beinahe persönlicher Note“ verärgert. Das Tarifrecht, als Möglichkeit des Aushandelns von Tarifverträgen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, sei ein hohes Gut in Deutschland. „Es sollte verantwortungsbewusst eingesetzt werden“, betont der Borkheider. „Die besondere Schwere der Last der Lokführer in der Pandemie kann ich nur für das Zugpersonal erkennen, das im ständigen Fahrgastkontakt steht.“

Durch Home-Office kann Frank Seibicke relativ flexibel reagieren, muss aber auch auf Alternativen wie das Auto zurückgreifen. „Bedauerlicherweise hält sich die GDL nicht an ihre Zusagen, die Ferienzeit – in vielen Bundesländern ist ja noch schulfrei – zu meiden und rechtzeitig Bescheid zu geben“, sagt der Borkheider weiter.

Der Streik macht Daniela Jechow wütend. Ein Kampf für eine faire Bezahlung und vernünftige Arbeitsbedingungen befürwortet die Borkheiderin zwar. Aber den erneuten Stillstand im öffentlichen Sektor verstehe sie nicht mehr. „Ich als Pendler bin auf die Bahn angewiesen und zahle mein Ticket, von dem auch die Löhne der Angestellten der Bahn bezahlt werden. Als Kunde kann ich aber nichts für unfaire Arbeitsbedingungen, muss aber dafür bezahlen und geradestehen.“

Japan macht es besser

Als Folge des Arbeitskampfes hat Daniela Jechow massive Probleme, zur Arbeit nach Berlin zu kommen. „Dabei zeigt ein Beispiel aus Japan, dass Bahnstreik auch anders geht“, so Jechow. „Dort wurde das Unternehmen bestreikt, aber die Züge fuhren und die Fahrgäste wurden kostenlos mitgenommen.“

Alle zwei Stunden soll es eine Verbindung auf der RE-7-Linie geben. Ein Zug stand 7.43 Uhr am Fläming-Bahnhof Bad Belzig bereit. Quelle: René Gaffron

Zum Glück hat eine Arbeitskollegin von Daniela Jechow den gleichen Weg, sodass sie auf das Auto umsteigen kann. „Im Berufsverkehr in Berlin, wenn gerade die Bahn streikt, ist es natürlich auf den Straßen ordentlich voll. Wir werden sehr lange brauchen“, ahnt sie schon bei der Abfahrt. Außerdem verweist sie auf die zusätzliche finanzielle Belastung. „Wir zahlen das Abo für die Bahn und haben jetzt noch Spritkosten“, sagt die Pendlerin verärgert.

Normalbetrieb in Treuenbrietzen

Alternativen im Berufsverkehr gibt es vom Fläming aus auch über die Regionalbahn 33. Am Bahnhof Treuenbrietzen herrscht am Montagmorgen Normalbetrieb. Die Züge der privaten Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) rollen trotz des Lokführerstreiks planmäßig.

Am Bahnhof Treuenbrietzen herrscht am Montagmorgen Normalbetrieb. Die Züge der Privatbahn Odeg verkehren trotz des Lokführerstreiks. Quelle: Thomas Wachs

Kurz vor 7 Uhr füllen sich die beiden Bahnsteige zu den Abfahrten in Richtung Berlin-Wannsee und Jüterbog mit gut 30 Pendlern. Mehr Reisende als sonst registrieren die Stamm-Fahrgäste nicht. „Das ist heute so wie sonst auch“, sagt ein junger Mann, der im strömendem Regen im kleinen Wartehäuschen ausharrt bis zur pünktlichen Abfahrt seines Zuges nach Berlin.

Den nutzt auch Ramires Lange täglich. Der Schüler hat vom erneuten Streik der Lokführer allerdings an dem Morgen noch nichts mitbekommen. Der 18-Jährige hat schon eine Busfahrt hinter sich. Aus Niederwerbig pendelt er nach Potsdam zum Gymnasium.

Am Bahnhof Treuenbrietzen herrscht am Montagmorgen Normalbetrieb. Die Züge der Privatbahn Odeg verkehren trotz des Lokführerstreiks. Das freut auch Schüler Ramires Lange aus Niederwerbig. Quelle: Thomas Wachs

Nun hofft er, dass auch die Rückfahrt am Nachmittag funktioniert. „Dann nehme ich nämlich immer den Regionalexpress 7 bis nach Brück“, erzählt der Schüler schnell noch, bevor sein Zug der Odeg gegen 7 Uhr planmäßig einrollt und abfährt in Treuenbrietzen.

Von René Gaffron, Johanna Uminiski und Thomas Wachs