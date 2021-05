Lübnitz: Ein ganzer Freundeskreis im Kampf gegen Leukämie

Lübnitz

Ein Hilferuf durchdringt in diesen Tagen die sozialen Medien der Region Bad Belzig. Unter anderem bittet Sandra Seemann um Unterstützung und eine Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Es geht um ihren Freund Sebastian Schubert, der an Blutkrebs erkrankt ist und dringend einen passenden Spender braucht.

„Das Schicksal hat böse zugeschlagen und einen guten Freund und geliebten Menschen erwischt“, richtet sich Seemann an die Community. Und erfährt prompt große Unterstützung. Der Appell nimmt einen menschlich mit, wirbt mit einem Porträt eines lebenslustigen Mannes dafür, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, und so nicht nur möglicher Spender für den Lübnitzer, sondern auch andere Betroffene zu werden.

Registrierung bei der DKMS Auf der Webseite www.dkms.de lässt sich mit ein paar Klicks und Angaben ein Registrierungsset für den Wangenabstrich bestellen. Wenn das zuhause erledigt wurde, wird dieser zusammen mit den Registrierungsdaten zurück geschickt. Nach einigen Wochen trifft dann ein Spenderausweis mit der persönlichen Registrierungsnummer ein. Registrieren können sich gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren.

Der an Leukämie erkrankte Sebastian Schubert ist Altenpfleger und wird bereits am Mittwoch seine erste Chemotherapie bekommen. Nachdem die Diagnose vor gut einer Woche gestellt worden ist, ist ein ganzer Freundeskreis auf den Beinen, um zu helfen. Einige kümmern sich um den Bauernhof, auf dem der 39-Jährige mit seiner Frau lebt und wo Hühner und Schafe versorgt werden wollen, andere sind in engem Kontakt mit der DKMS, um neben einem personalisierten Link für Schubert auch weitere Aktionen vorzubereiten. Die Whats-App-Gruppe umfasst inzwischen 40 Mitglieder.

Einen kleinen Teil dazu beitragen

Seemann selbst ist seit einigen Jahren registrierte Stammzellenspenderin. „Natürlich bekommt dies noch eine ganz andere Bedeutung, wenn jemand, der einem nahe steht, betroffen ist“, sagt sie. Klar sei momentan, dass eine Stammzellenspende notwendig wird, um die Krankheit zu besiegen. Und genau hier sehen die Freunde die Chance, die eine Leukämie trotz des Schicksalsschlages bietet. Man muss nicht, wie bei vielen Krebserkrankungen allein darauf hoffen, dass die Medizin es richtet, sondern kann seinen kleinen Teil dazu beitragen und sich selbst testen lassen.

„Er ist ein guter Typ, der sich nicht nur beruflich immer für andere einsetzt. Und jetzt haben wir die Chance, auch etwas zurück zu geben“, sagt Seemann. Seit gut zwei Jahren sind beide eng befreundet. Es ist ein Strohhalm, nachdem die Freunde für Sebastian Schubert greifen, doch umso mehr Registrierungen es gibt, umso höher die Chance, dass auch ein passender Spender dabei ist. An Ideen für mögliche Hilfsaktionen mangelt es vorerst nicht. Nur die Umsetzung im Einzelnen, soll zeitnah noch konkret in Angriff genommen werden.

Von Natalie Preißler