In den Küchenschränken des Lübnitzer Dorfgemeinschaftshauses liegen haltbare Lebensmittel. Handtücher und Bettzeug sind in Regale gestapelt. Daneben liegen Hygieneartikel. Anstatt des ursprünglichen Mobiliars in Form von Tischen und Stühlen, die für die Beratungen des Ortsbeirats und der Dorfgemeinschaft sowie der Ortsfeuerwehr dort standen, sind Betten aufgebaut und die Räume wohnlich eingerichtet.

Seit dem 6. März ist das Dorfgemeinschaftshaus Dank großer Hilfsbereitschaft aus den Reihen der Lübnitzer Einwohner aber auch durch die Unterstützung von Menschen aus umliegenden Orten für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet.

Viele Helfer aus Lübnitz und der Region

Aber obwohl der Landkreis Potsdam-Mittelmark händeringend Unterkünfte für die Menschen aus der Ukraine sucht, war das Haus erst ein einziges Mal belegt. „Das ist sehr schade und mit Blick auf die vielen Flüchtlinge schwer zu verstehen. Und auch den Helfern, die das Haus hergerichtet haben, ist das schwer zu vermitteln“, sagt Ortsvorsteher Robert Warnke.

Einmal war das Dorfgemeinschaftshaus von Lübnitz bereits belegt. Jederzeit könnten wieder Flüchtlinge untergebracht werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Aus den 14 Ortsteilen der Stadt Bad Belzig hatten sich Anfang März nur der Lübnitzer und der Fredersdorfer Ortsbeirat spontan bereit erklärt, Schutzsuchenden aus der Ukraine mit einem Dach über dem Kopf helfen zu wollen. In den beiden Dörfern wurde man sofort tätig und richtete die Dorfgemeinschaftshäuser für eine Aufnahme her.

Dem war ein Anschreiben der Stadt Bad Belzig an die Ortsvorsteher vorausgegangen, in dem erfragt wurde, ob die Ortsteile ihre Gemeindehäuser für diesen Zweck zur Verfügung stellen würden und ob für die Nutzung der Häuser Dinge beschafft werden müssten.

Kristin Helbig, die für die Stadt als Ansprechpartnerin benannt wurde, lobt das riesige Engagement, mit dem die Lübnitzer und die Fredersdorfer ihre Dorfgemeinschaftshäuser herrichteten und die Herzlichkeit, mit der die Menschen aus der Ukraine dort aufgenommen wurden. „Mittlerweile haben weitere Ortsvorsteher signalisiert, Unterbringungsmöglichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern zur Verfügung stellen zu wollen“, ergänzt sie.

Leerstand nach einwöchiger Nutzung

Während die Fredersdorfer Gäste aus der Ukraine seitdem im Dorfgemeinschaftshaus wohnen, reisten die fünf Lübnitzer Gäste nach einer Woche weiter. Seitdem steht das hergerichtete Haus leer, und obwohl die Zeit genutzt wurde, um weitere Reparaturen an Elektro- und Sanitäranlagen durchzuführen, erhielt der Ortsvorsteher nach der Weiterreise der Ukrainer von der Stadt die Mitteilung, dass eine Weiternutzung als Flüchtlingsunterkunft nicht möglich sei.

Das Dorfgemeinschaftshaus von Lübnitz. Quelle: Bärbel Kraemer

„Dabei hätten wir sofort wieder Flüchtlinge aufgenommen. Ich hatte das Gefühl, als würde die Stadt uns ausbremsen“, sagt der Ortsvorsteher. Wurde ihm anfangs mitgeteilt, dass die Finanzierung über den Landkreis noch nicht gesichert sei, hieß es nach Regelung dieser Angelegenheit, dass das Haus aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht mehr wie geplant genutzt werden könne. Dann fehlten Rauchmelder, die zwischenzeitlich fachgerecht installiert wurden und danach hieß es, dass das Dorfgemeinschaftshaus für den Katastrophenfall als Leitstelle für die Feuerwehr frei gehalten werden müsse und daher nicht belegt werden darf.

Nach langem und intensivem Austausch zwischen Ortsvorsteher und Verwaltung kam es zwischenzeitlich zu einer „180-Grad-Wendung“, wie Robert Warnke die verfahrene Situation beschreibt. Das heißt, im Lübnitzer Dorfgemeinschaftshaus dürfen wieder Flüchtlinge untergebracht werden.

Dorfgemeinschaftshaus in Lübnitz kann nur kurzfristig genutzt werden

Kristin Helbig bestätigte die versicherungsrechtlichen Bedenken der Stadt. Petra-Isa Tersch, Ordnungsamtsleiterin in der Bad Belziger Verwaltung, verweist zudem darauf, dass das Lübnitzer Gemeindehaus bei Großschadenslagen Sitz der Einsatzleitung der Feuerwehr werden müsse, so wie es der Gefahrenabwehrbedarfsplan vorsieht.

„Eine langfristige, dauerhafte Nutzung ist daher nicht möglich“, heißt es weiter. Ferner, dass das Haus für Notsituationen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zur kurzfristigen Unterbringung jedoch geöffnet und zur Verfügung gestellt wird. Genau definieren vermag man in der Verwaltung die Begrifflichkeiten der kurzfristigen oder langfristigen Nutzung nicht.

„Es wäre ein gutes Signal gewesen, wenn die Stadt kooperativer gehandelt hätte“, findet Robert Warnke mit Blick auf die Zeit- und Kraft raubenden Debatten, die er in den zurückliegenden Wochen mit der Verwaltung hatte. „Weil dringend Unterbringungsmöglichkeiten gebraucht werden“, betont er.

Dann holt er sein Handy aus der Tasche und liest die bereits vor einiger Zeit eingegangene Nachricht von den drei Frauen und zwei Kindern vor, die in Lübnitz zu Gast waren. Darin danken sie für die Gastfreundschaft der Lübnitzer und schreiben, das sie das „kleine grüne Haus“ vermissen würden. „Danach war für uns klar, dass es weiter gehen muss“, fasst der Ortsvorsteher zusammen.

