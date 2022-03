Lütte/Medewitz

Das bekannteste Galloway-Rind aus Bad Belzigs Ortsteil Lütte lebt jetzt in einer Herde in Medewitz. Robert Pulz, Biolandwirt im Nebenerwerb, hat sich der Kuh namens Resi angenommen. Vor acht Jahren, hatte Herbert Grüneberg sie im November 2013 in einem Waldstück bei Lütte eingefangen. Ihr Schicksal bewegte die Menschen im Hohen Fläming

Herrenlose Kälber im Wald entdeckt

Herbert Grünebergs Sohn Nils hatte Resi, damals noch ein Kälbchen, mit zwei weiteren Kälbern am Hasenberger Weg unweit von Lütte entdeckt. Die Tiere waren augenscheinlich nicht in bester Verfassung und hatten keine Ohrmarken, die auf ihre Herkunft schließen ließen.

Er berichtete seinem Vater davon, der sofort bei den Landwirten der Umgebung nachfragte, ob irgendjemand Kälber vermisse. Doch vergeblich.

Das Tierheim – kein Ort für Kälber

Er suchte danach bei den Behörden um Rat. Dort gab man den Tipp, der Lütter möge sich mit dieser Angelegenheit an ein Tierheim wenden, das Fundtiere aufnimmt. Weil der Hobbylandwirt die drei Kälber aus dem Wald aber nicht mit einem Hund oder eine Katze vergleichen wollte, entschied er sich dagegen. Er beschloss, den Rindern ein Dach über dem Kopf zu geben.

Fix noch einen Schluck Bachwasser auf der Koppel in Lütte trinken. Danach beginnt der Umzug. Quelle: Privat

Mit Unterstützung eines Tiermediziners startete er den Versuch, die Kälber im Wald einzufangen. Doch das verlief schwieriger als gedacht. Nur ein einziges Kalb konnte eingefangen werden. Die beiden anderen rannten in den Wald und die Nacht brach herein. Ihre Freiheit mussten sie mit dem Leben bezahlen und wurden von Wölfen gefressen. Ihre Überreste wurden kurz darauf gefunden.

Gemüsegarten in Lütte wurde zur Koppel

Für das gerettete Findelkind baute Herbert Grüneberg daheim einen Unterstand und funktionierte den Gemüsegarten zum Rinderauslauf um. Er päppelte den Vierbeiner auf. Nach sechs Monaten ging die Fundsache „Resi“ dann offiziell in seinen Besitz über, da die Herkunft des Tieres nicht geklärt werden konnte. Seitdem lebte Resi in Lütte ein sorgenfreies Rinderleben, ohne Angst vor dem Schlächter haben zu müssen.

Rinderleben unter Artgenossen in Medewitz

Grünebergs Wunsch, dass das Galloway-Rind eines Tages mit Artgenossen auf einer Weide stehen kann, hat sich nun mit dem Umzug nach Medewitz erfüllt. „Mein Vater und Herbert Grüneberg kennen sich schon lange“, erklärt Rinderzüchter Robert Pulz den Kontakt nach Lütte.

So kam eines Tages das Gespräch auf die mittlerweile achtjährige Kuh Resi. Doch ganz so einfach, wie sich die beiden älteren Herren Resis Umzug gedacht hatten, war er dann doch nicht.

Resis Reise nach Medewitz beginnt. Quelle: Privat

Es brauchte eine amtliche Genehmigung. Mehrere Wochen mussten sich die Männer in Geduld üben. Robert Pulz musste beispielsweise begründen, warum er eine so alte Kuh in seine Herde aufnehmen möchte. „Für mich als Biolandwirt gibt es strenge Regeln“, sagt der Medewitzer.

Er erklärt, dass es ihm nicht darum geht, mit Resi und deren möglichen Nachkommen die Galloway-Herde zu vergrößern, sondern einzig und allein darum, dem Lütter Herbert Grüneberg einen Gefallen zu tun. Doch ersteres könnte passieren. Der in der Herde lebende Bulle interessiert sich nicht nur für die anderen Galloway-Rinder der Herde, sondern auch für den Neuzugang.

Mutterfreuden in Sicht?

„Das würde er nicht tun, wenn Resi nicht rindern würde“, sagt der Landwirt. Wenn ein Kuh rindert, ist sie empfängnisbereit. Mit Blick auf ihr fortgeschrittenes Alter wäre Resi im Vergleich zu den Artgenossen auf der Weide allerdings eine Spätgebärende.

„Mit zwei oder zweieinhalb Jahren werden die Kühe eigentlich zum ersten Mal tragend, damit sie mit drei Jahren kalben“, erklärt der Biolandwirt. „Es ist nicht sicher, ob sie überhaupt noch kalben kann, aber es ist nicht aussichtslos“. Ob Resi tatsächlich für Nachwuchs sorgt, wird sich spätestens in neun Monaten zeigen. So lange dauert die Tragzeit.

Gut eingelebt

Ziehvater Grüneberg hat seinen Schützling schon einmal besucht und festgestellt, dass Resi sich gut eingelebt hat. Beim Ruf ihres Namens, kam sie sogleich an den Weidezaun getrottet. Auch Robert Pulz bestätigt, dass sich das Rind in der Herde wohl fühlt. „Resi dreht zwar gern noch allein ihre Runden, aber sie fressen zusammen“. Und selbst wenn das Rind nicht für Nachwuchs sorgen sollte, vor dem Schlächter muss es sich auch jetzt nicht fürchten.

Mit der behördlichen Genehmigung, dass sie Teil der Herde des Biolandwirts werden darf, ist die Vorgabe verbunden, dass sie frühestens in sechs Jahren weiter verkauft oder geschlachtet werden darf. „Aber das ist nicht mein Plan“, sagt Robert Pulz. Und Herbert Grüneberg ist derzeit damit beschäftigt, die Rinderkoppel wieder in einen Gemüsegarten zu verwandeln.

Von Bärbel Kraemer