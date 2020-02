Bad Belzig

Für das kommende Wochenende wird zur Wanderung mit Eseln eingeladen. Treffpunkt zur Tour durch die eher schon frühlingshafte Landschaft ist am Sonnabend um 10.15 Uhr am Fläming-Bahnhof Bad Belzig. Frei von Gepäck, das die Lasttiere tragen, kann die Tour durch die Steilen Kieten und auf der Südroute des internationalen Kunstwanderweges zum Burgbräuhaus genossen werden. Voraussichtlich vier Stunden dauert diese Exkursion.

Jan Prowaznik, Neuendorf ( Brück), 0157/30 30 85 60.

Mit der Naturwacht Hoher Fläming und einem Förster können sich Wanderer am kommenden Sonnabend ins Revier begeben, um den Wildtieren im Naturpark auf die Spur zu kommen. Nach der gut fünfstündigen Pirsch durch Wald und Feld können sich die Teilnehmer noch bei einem kleinen Picknick am Feuer wärmen, stärken und sich über das Erlebte austauschen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben

Naturparkzentrum Raben , 033848/60004.

Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg lädt zu einer 4-Stunden-Exkursion auf den einstigen Truppenübungsplatz nördlich von Bardenitz ein.

Tierspuren auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Quelle: Stiftung NLB

Unter Führung des Rangers Andreas Hauffe können sich Teilnehmer auf den Spuren der Wölfe bewegen. Erkundet wird der Lebensraum der Wildtiere und mit etwas Glück ist die eine oder andere Fährte zu entdecken. Treffpunkt ist Sonntag, 13 Uhr, an der Bundesstraße 101 (Ampelkreuzung bei Luckenwalde), wo der Rundwanderweg „Wurzelberg“ beginnt.

Stiftungs-Geschäftsstelle in Potsdam, 0331/7453101.

