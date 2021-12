Bad Belzig

Damit hat Jannik nicht gerechnet. Der Neunjährige ist völlig ahnungslos, warum Mama Isabel Feilke mit ihm ins Fahrradhaus Ahlert in Bad Belzig gekommen ist. Der Grund für den Ausflug steht jedoch schon in der Mitte des Raumes bereit. Jannik bekommt an diesem Tag sein erstes MAZ-Sterntaler-Geschenk: ein nigelnagelneues Fahrrad.

„Was sagst du denn zur Farbe?“, fragt Isabel Feilke ihren Sohn. „Cool!“, ruft dieser aus. Denn wie es der Zufall will, ist das Rad in den Farben von Janniks Lieblingsverein Eintracht Frankfurt – in rot und schwarz. Dazu bekommt der Schüler einen Helm und ein Schloss.

Mountainbike mit guter Ausstattung

„Du hast hier ein Mountainbike mit guter Lichtausstattung, die von alleine angeht, wenn du losfährst“, erläutert Chefin Manuela Ahlert. „Mit der Federung vorne kannst du über Stock und Stein fahren. Eine Besonderheit ist, dass man mit Daumen und Zeigefinger schaltet, aber das wirst du sicher schnell lernen.“

Es sei schon eine Weile her, dass Jannik zuletzt Rad gefahren ist, erzählen Mutter und Sohn. Manuela Ahlert empfiehlt, auf einem freien Platz zu üben – auf- und abzusteigen und zu schauen, ob die Höhe des Sattels passt.

Jannik Feilke mit seinem neuen Rad im Fahrradhaus Ahlert in Bad Belzig. Besonders gefreut hat er sich über die Farbe – denn die ist wie die seines Lieblingsvereins Eintracht Frankfurt. Quelle: Josephine Mühln

Die Unternehmerin ist froh, dass sie durch Zufall ein passendes Rad im Laden hatte, denn auch bei Fahrrädern gebe es momentan einige Lieferengpässe. „Aber ich sage immer: Jedes Rad wartet auf seine Person und irgendwann kommt der passende Mensch.“

Für Jannik hat die Fachfrau dann noch eine weitere Überraschung. Er bekommt einen kleinen Fahrradcomputer geschenkt, mit dem er sehen kann, wie schnell er unterwegs ist und wie viele Kilometer er schon gefahren ist.

Doch das sollen noch nicht alle Geschenke gewesen sein, die Jannik dank der Sterntaler-Leserspenden bekommt. Denn sein größter Wunsch waren ja ein Gaming-Stuhl und ein Trikot seiner Eintracht-Helden mit Unterschriften.

Das Päckchen aus Frankfurt ist bereits da. Nachdem sich die MAZ an den Verein gewandt hat, stand für diesen schnell fest, dem kleinen Bad Belziger, der im Juni 2020 an Leukämie erkrankte, eine Freude machen zu wollen.

Als Mama Isabel das Paket nun aus dem Versteck holt, fangen Janniks Augen wieder an zu leuchten. Wie gebannt schaut er auf das Trikot, auf dem tatsächlich alle Spieler unterschrieben haben. Mit dem mitgeschickten Fußball wird gleich eine Runde gekickt.

„Meine Lieblingsspieler sind Jesper Lindström, Filip Kostic, Kevin Trapp und Martin Hinteregger“, zählt Jannik auf. „Vielleicht können wir auf das Trikot hinten noch eine Nummer und einen Namen drucken lassen.“ Doch zuerst ruft er seinen Vater an, Janniks Eltern sind getrennt.

Dass das Fahrrad in der Farbe seines Lieblingsvereins Eintracht Frankfurt ist, hat Jannik besonders gefreut. Quelle: Privat

„Fußball ist das, was uns verbindet“, erzählt Christian Mertens am Telefon. „Ich bin selbst schon seit ein paar Jahren Fan von Eintracht, wir sind über einen Freund von mir dazu gekommen. Wenn es klappt und Corona es zulässt, will ich zu Ostern mit Jannik mal nach Berlin zu einem Spiel fahren.“

Bis es soweit ist, lässt Jannik seine Helden noch ein paar Spiele auf der Konsole gewinnen. Mit dem neuen Gaming-Stuhl macht das gleich doppelt Spaß. „Mein Lieblingsspiel ist Fifa, ich habe fast alle Teile“, erzählt der Drittklässler. „In der Schule mache ich am liebsten Sport und Mathe. Sport, weil man sich da richtig austoben kann und Mathe, weil ich darin einfach gut bin.“

Freude auf gemeinsame Zeit

Jannik und seine Mama freuen sich jetzt vor allem auf die gemeinsame Zeit zu Weihnachten. „Ein paar stressfreie Tage, nachdem wir im vergangenen Jahr auch während der Feiertage im Krankenhaus sein mussten“, erinnert sich Isabel Feilke. „Ich bin froh und dankbar, dass es dieses Jahr nicht so ist.“

Von Josephine Mühln