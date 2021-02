Bad Belzig

Der in diesem Jahr nach langer Pause mal wieder stärkere Winter hinterlässt schon jetzt seine deutlichen Spuren. Kaum ist der Schnee von den Fahrbahnen getaut, wird das Dilemma deutlich, mit dem die Mitarbeiter der diversen Bauhöfe dann ab dem Frühjahr wieder tüchtig zu kämpfen haben werden rundherum im Hohen Fläming.

Frost sprengt Löcher in Pisten

Frostaufbrüche und mitunter große Pfützen prägen schon jetzt das Bild. Betroffen sind vor allem kleinere Straßen in Regie der jeweiligen Kommunen. Aber auch Kreis- und Landesstraßen werden zu Schlaglochpisten mit Wutpotenzial.

Das merken Anwohner und Kraftfahrer als erste. Daher ruft die MAZ-Lokalredaktion in Bad Belzig jetzt dazu auf, dem Fläming-Echo die schlimmsten Problemzonen zu melden aus der Region. Sicher kennen auch Sie, liebe Leserin/lieber Leser, eine Straße, die das Zeug zur schlechtesten Straße im Hohen Fläming hat.

Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: flaeming@maz-online.de. Sagen Sie uns, wo sich die Straße befindet und senden Sie uns auch ein Foto mit. Wir werden uns dann auf den Weg machen und uns die Buckelpiste ansehen, um zu berichten.

Nur Notreparaturen möglich

Den Kommunen freilich fehlt oft das Geld, um alle Schäden zu beheben. An den Neubau von Straßen ist meist gar nicht zu denken. So hat unter anderem der Treuenbrietzener Bauamtsleiter Christoph Höhne immer wieder Alarm geschlagen vor Stadtverordneten. Das im Haushalt eingestellte Geld für den Posten der Straßenunterhaltung reiche hinten und vorne nicht. Lediglich Notreparaturen seien möglich zur Abwehr von Gefahren in der Stadt und den Ortsteilen.

Ulli Erdmann aus Brachwitz kritisiert seit Jahren die drohende Schließung der maroden Straße nach Brachwitz. Quelle: Thomas Wachs

Entsprechend drastisch ist das Bild. So wird nicht nur die viel befahrene Johanniterstraße zur Krankenhaussiedlung vor allem am Apfelberg immer mehr zur Buckelpiste. Und in der Bismarkstraße, die inzwischen auch neue Wohngebiete erschließt, reiht sich Schlagloch an Pfütze. Und für die kommunale Landstraße zwischen Schlalach, Brachwitz und der B2 drohte gar schon die Sperrung wegen zu großer Schäden.

Lange Sandpisten in Waldgemeinden

Ein Lied von unzumutbaren Straßenverhältnissen singen können seit Jahren auch viele Bewohner der Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde. Wenn sie nicht in einer der neuen Siedlungen mit schmucken Eigenheimen und zeitgemäßer Infrastruktur wohnen, sind aktuell mindestens Gummistiefel Pflicht, um als Fußgänger die von Wasserlachen und Schlamm geprägten Wege durch die Waldsiedlungen zu passieren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selbst mit Autos geht es nur mühsam und langsam von Schlagloch zu Schlagloch voran. Wie bei einem Boot schieben sich Bugwellen voraus und spülen Löcher in den Sandwegen immer breiter aus. Dann abgesehen von Hauptstrecken, Ortsdurchfahrten und Straßen in neuen Wohngebieten sind die meisten Wege in den früheren Bungalowsiedlungen unbefestigte Sandstrecken.

Auf der Spur der Buckelpisten Die MAZ-Lokalredaktion des Fläming-Echos in Bad Belzig sucht die schlechteste Straße im Hohen Fläming. Haben Sie eine Strecke, auf der die Zustände so katastrophal sind, dass eine normale Fahrt nicht möglich ist? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an: flaeming@maz-online.de oder rufen Sie die Redaktion an unter 033841/5850. Nennen Sie uns bitte den genauen Ort der Straße und schicken Sie, wenn möglich, ein Foto der Buckelpiste mit. Die Redaktion wird sich die monierten Straße genauer anschauen und darüber berichten. Einsendeschluss für die Meldungen ist am Sonntag, 28. Februar 2021.

Seit Jahren arbeiten die Waldgemeinden an einem Ausbaukonzept mit Prioritätenliste. Doch bei gut 70 Kilometern Straßennetz beispielsweise allein im weitläufigen Gebiet von Borkheide ist Abhilfe teuer. Ausgebaut werden Strecken nun immer dann, wenn mit der Erneuerung oder Ersterschließung für Trink- und Abwasseranlagen Synergieeffekte erzielt werden können.

Dienstleister haben Probleme

Großes Ärgernis sind die schlechten Straßenverhältnisse auch für diverse Dienstleister. Post und Paketdienste verlieren wertvolle Zeit beim Schleichen über Buckelpisten. Für die Müllabfuhr geht mitunter gar nichts mehr.

Der Zustand der Bismarkstraße in Treuenbrietzen wird immer schlechter. Quelle: Thomas Wachs

So blieben kürzlich bei Schnee und Matsch nicht nur in einigen abgelegenen Straßen des Treuenbrietzener Ortsteiles Frohnsdorf die Gelben Säcke liegen.Auch der kreiseigene Entsorgungsbetrieb APM stellte zwischenzeitlich die Abfuhr von Biotonnen sowie Sperrmüll ein, weil einige Straßen nicht passierbar waren.

Diese Probleme sind sicher keine Einzelfälle im Hohen Fläming. Also setzen Sie uns bitte ins Bild, liebe Leser der MAZ: Welche Straßen müssen auf der Liste der schlimmsten Strecken in der Region traurige vordere Plätze einnehmen?

Von Thomas Wachs