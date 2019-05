Bad Belzig

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wird am Wochenende die zweite „ Maifanfare“ in der Kur- und Kreisstadt veranstaltet. Es ist der musikalische Saisonauftakt des etwa 40-köpfigen Traditionsensembles, das seit 1956 in Bad Belzig besteht. Dazu sind junge und alte Bad Belziger sowie Musikinteressierte aus nah und fern herzlich willkommen.

„Wir sind stetig auf der Suche nach Nachwuchs für unsere Reihen und möchten diese Gelegenheit dazu nutzen, um uns als heimischer Verein vorzustellen“ sagt Sprecher Lars Holzapfel. „Bei dieser Präsentation lässt sich am besten zeigen, was ein Fanfarenzug so alles macht. Ganz nebenbei lässt sich die dufte Truppe kennen lernen. Zudem können alle unsere Instrumente gern selbst einmal ausprobiert und Fragen gestellt werden. Die Mitglieder stehen gern Rede und Antwort, heißt es.

Musik gepaart mit Choreografie

Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Nachmittag mit einem Showprogramm aus Musik und Choreographie, welches extra für diese Veranstaltung einstudiert wurde, ist in der Ankündigung zu lesen. Es enthält Marsch- und Standspiel sowie einen Auftritt der Kleinsten in einer Nachwuchsformation. Womöglich wird es ja das Hobby für die eigenen Kinder, hoffen Vereinschefin Kathrin Koltzenburg und Mitstreiter.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist natürlich frei und da sie direkt in die Nachmittagszeit fällt, wird für Kaffee und Kuchen gesorgt sein. Kurzum: Hören... Sehen... und genießen, lautet das Motto für alle Sinne.

Maifanfare _ Sonnabend, 14 bis 16 Uhr, im Heinrich-Rau-Stadion Bad Belzig

Von René Gaffron