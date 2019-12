Rund um die Gardine: Mandy Dobler verleiht Fenstern den letzten Schliff

Bad Belzig

Mittlerweile geht Mandy Dobler wieder gerne zur Arbeit. Sie hat ein gutes Gefühl, wenn sie ihren kleinen Laden in der Bad Belziger Straße der Einheit aufschließt und freut sich auf den Kontakt mit den Kunden. Die 42-Jährige sei das Aushängeschild der „ Gardine“, wie es ihr Chef Patrick Noelte ausdrückt.

Der Laden ist ein Neuanfang, nachdem ein Bandscheibenvorfall Mandy Dobler außer Gefecht gesetzt hatte. Gelernt hat sie den Beruf der Friseuse. Seit rund 20 Jahren schneidet sie aber schon keine Haare mehr, sondern Stoffe – denn die Liebe zum Nähen ließ sie ihr Hobby bald zum Beruf machen.

Ernüchternde Diagnose

Damit begonnen hat Mandy Dobler bei Raumausstatterin Kornelia Uhl in Bad Belzig – 15 Jahre hat sie das dortige Team unterstützt und ihre Fertigkeiten in der Schneiderei weiterentwickelt. Ganz neu war der Umgang mit der Nähmaschine für die gebürtige Bad Belzigerin allerdings nicht. „Ich hatte bereits mit 14 meine eigene Maschine“, erzählt sie.

Als ihre ehemalige Chefin den Ruhestand eingeleitet hat, ging es für Mandy Dobler weiter zu FTS Boden- und Raumkonzept. Sie habe den Laden in der Anfangszeit mit aufgebaut, erzählt sie. Nach drei Jahren dann die ernüchternde Diagnose: Bandscheibenvorfall. Wochenlang konnte sie nicht zur Arbeit, was das Arbeitsverhältnis beeinträchtigt habe, erzählt die 42-Jährige. Schließlich sei man getrennte Wege gegangen.

An der Nähmaschine fertigt Mandy Dobler für ihre Kunden Gardinen nach Maß. Quelle: Josephine Mühln

Als Mandy Dobler ihrem langjährigen Bekannten Patrick Noelte von ihren Rückschlägen erzählt hat, entwickelten beide die Idee für den kleinen Gardinenladen in der Altstadt. „In Notsituationen kann man sich einfach auf Patrick verlassen – er redet nicht nur, sondern hält auch Wort“, sagt Dobler über ihren neuen Chef, der als Inhaber fungiert. Er wiederum schätze an seiner neuen Mitarbeiterin deren Einsatzbereitschaft und dass er ihr vertrauen könne, entgegnet Noelte.

„Viele Leute kannten mich bereits, das hat mir den Einstieg erleichtert“, sagt Mandy Dobler. „Ich komme morgens mit einem ganz anderen Gefühl hier an, kann in Ruhe meine Arbeit machen.“ Sie berät die Kunden sowohl im Laden, als auch in deren Zuhause.

In verschiedenen Stoffbüchern können die Kunden das für sich passende Muster aussuchen. Quelle: Josephine Mühln

„Und ich kann kreativ sein, wenn jemand noch keine richtige Vorstellung davon hat, was er gerne möchte“, sagt die 42-Jährige weiter. „Das Beraten und Ausmessen vor Ort stellt für mich sicher, dass der Kunde mit seiner Entscheidung am Ende zufrieden und glücklich ist.“

Auch bei Gardinen gebe es nach wie vor verschiedene Stilrichtungen, momentan seien wieder gedecktere Farben im Trend, weiß die Fachfrau. „Es ist ähnlich wie in der Mode: Es gibt Dauerbrenner wie klassische Stoffe mit Spitze und zusätzlich Paneele und Raffrollos.“ Viele Menschen würden außerdem wieder mehr in die Gestaltung der eigenen vier Wände investieren und dafür ins Fachgeschäft gehen, hat Mandy Dobler beobachtet.

Von Josephine Mühln