Zu Hochzeiten waren bei Manfred Scharfe und seiner Partnerin Elvira Hekmet um die 150 Vögel zu Hause. Bunte Papageien und Sittiche haben sich in den Volieren auf dem Hof getummelt und lautstark auf sich aufmerksam gemacht, wenn Besuch da war.

Zur Galerie Seit nunmehr 17 Jahren züchten Manfred Scharfe und seine Partnerin Elvira Hekmet auf ihrem Gehöfft in Borne unterschiedliche Papageien und Sittiche. Auch Tauben, Zwerghühner und drei Hunde sind bei dem Paar zu Hause.

Laut sind die Tiere noch immer, wenn ein Fremder kommt. Jedoch mussten sie wegen des Wetters in den vergangenen Tagen nach drinnen ziehen. „Sie sollen frostfrei sitzen“, erläutert Manfred Scharfe. Einzig ein Ziegensittich sitzt noch in der Außenvoliere – eine Papageienart, deren Hauptverbreitungsgebiet Neuseeland ist. „Ihnen macht die Kälte nicht so viel aus“, sagt Elvira Hekmet.

Die 53-Jährige dreht bereits gegen 3.30 Uhr ihre erste Runde über den Hof und schaut bei den Tieren vorbei, bringt ihnen Futter und Wasser. „Da habe ich aber vorher auch schon die Zeitung im Dorf ausgetragen“, erzählt sie lachend. Mit dem Futter würden die Tiere dann eine Weile auskommen, nur warmes Wasser müsse regelmäßig frisch aufgestellt werden.

„Außerdem bekommen sie zum knabbern und zur Beschäftigung Äpfel, Möhren und auch mal Weintrauben, im Sommer ein bisschen Weide“, berichtet Manfred Scharfe. Seit nunmehr 17 Jahren züchten er und Elvira Hekmet bereits – darunter Grünzügelpapageien, Rostkappenpapageien, Nymphensittiche, Rosellas und Mönchsittiche.

Der erste Vogel, der bei dem Paar eingezogen ist – damals lebten beide noch in Nordrhein-Westfalen – war ein drei Monate alter Graupapagei namens Jacky. „Das war eine richtige Schmusebacke, sehr zutraulich und umgänglich“, erinnert sich Elvira Hekmet. „Sie ist dann leider zuckerkrank geworden und mit zwölf Jahren gestorben.“

Kennengelernt haben sich die Borner seinerzeit bei der Arbeit in einer Fahrradfabrik. Als 2004 Manfred Scharfes Mutter verstarb, zog es den heute 67-Jährigen zurück in sein Heimatdorf, ins Haus seiner Eltern. Wo sein Vater bis vor wenigen Jahren noch lebte. Dort begann er mit der Vogelzucht, hat auf dem großen Grundstück zahlreiche Volieren gebaut.

„Das Besondere an den Tieren ist für uns ihr Verhalten“, sagt das Paar. „Bei manchen steckt noch Wildnis drin, andere sind sehr zahm.“ Manfred Scharfe hat es außerdem die Farbenvielfalt seiner Schützlinge angetan, wie der gelernte Schlosser erzählt. „Alles was rot ist muss ich haben“, sagt er lachend.

Kontrollen durch das Veterinäramt Züchter wie Manfred Scharfe werden in unregelmäßigen Abständen kontrolliert, schreibt Amtstierärztin Sandra Reimann vom Veterinäramt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark auf Anfrage der MAZ. Sollte es Beschwerden geben, werde zeitnah eine Kontrolle durchgeführt. „Wie viele Vögel auf einem Quadratmeter gehalten werden dürfen, hängt von der Art und Größe der Vögel und deren Verträglichkeit ab. Als Richtlinie werden hier die Mindestanforderungen an die Haltung von Papageien herangezogen“, erläutert Reimann weiter. Insbesondere achte sie bei der Kontrolle solcher Anlagen auf die Ausgestaltung der Voliere und die Versorgung der Tiere mit artgerechtem Futter und Beschäftigungsmaterial. Hinweise auf eine ausreichende Versorgung gebe der Zustand der Vögel und deren Verhalten.

Sobald die Tiere futterfest sind, wie die Züchter sagen, können sie verkauft werden. „Also wenn sie richtig fressen können“, erläutert der Tierfreund. Regelmäßig fahre er immer samstags zu Vogelbörsen, teilweise bis nach Sachsen-Anhalt. Dort würden die Tiere schließlich verkauft. „So zwei bis drei Mal im Jahre fahre ich extra nach Braunschweig. Das lohnt sich, weil da auch Züchter aus dem Ausland kommen, die interessante Tiere haben.“

Inzwischen hat sich der Bestand auf dem Hof jedoch stark verkleinert, etwa 30 bis 40 Tiere leben noch dort, jeweils als Paare zusammen. Denn nachdem Manfred Scharfe einen Schlaganfall erlitten hat, musste er sich Schritt für Schritt zurück in den Alltag kämpfen. Eine Seite seines Körpers war gelähmt, noch heute hat er zeitweise Probleme. Deshalb hat Elvira Hekmet damals entschieden, einen Großteil der Vögel zu verkaufen.

Trotzdem ist das Paar nach wie vor mit Herzblut dabei und zieht im Notfall auch Tiere mit der Hand groß. „Das allerdings nur in Ausnahmefällen, wenn es die Eltern nicht schaffen“, erzählt die 53-Jährige, die zuletzt drei Nymphensittiche aufgezogen hat.

„Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, die Tiere müssen alle zwei Stunden gefüttert werden – auch nachts.“ Sie würde versuchen, mindestens zwei Vögel einer Art zusammen großzuziehen, um Fehlprägungen zu vermeiden. „Sie sollen schon wissen, dass sie Vögel sind“, schließt Elvira Hekmet.

