Mann kollidiert in Bad Belzig mit Kind bei Fahrradunfall

Bad Belzig

Leicht verletzt wurden ein Kind und ein erwachsener Radfahrer bei einem Unfall in Bad Belzig. Sie waren am Montag gegen 15.40 Uhr in eine Kollision verwickelt, die am „Friedhofsberg“ stattfand.

Auf der Verbindung von der Straße der Einheit zum Mühlenhölzchen war eine Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter unterwegs. Kurz vor einer Verengung an einer Brücke des für Kraftfahrzeuge gesperrten Weges wurden beide von einem 59-jährigen Radfahrer überholt.

„Dieser hatte offenbar die Verengung zuvor übersehen, konnte dann aufgrund mangelhafter Bremsen sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Mädchen“, schildert Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West.

Beide Radfahrer kamen dadurch zu Fall und wurden leicht verletzt. Für die Versorgung waren zunächst Rettungskräfte gerufen worden. Sie wurden aber an der Unfallstelle nicht benötigt.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

