Bad Belzig

Ein 59-jähriger Bad Belziger randalierte am Freitagnachmittag in der Friedrich-Schiller-Straße in Bad Belzig und provozierte andere Kunden eines Supermarktes.

Er beruhigte sich auch nicht, als die Polizei kam und war weiter aggressiv. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit aufs Revier.

Bei seiner Randale hatte der Mann die Einrichtung des Einkaufsmarktes leicht beschädigt. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZ