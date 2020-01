Bad Belzig

Am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig sind am Dienstagmittag mehrere Autos beschädigt worden. Eine Zeugin hat den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Sie hatte einen Mann beobachtet, als er bei einem Pkw die Seitenscheibe einschlug.

Als der Täter die Frau bemerkte, sagte er, es handele sich um sein Fahrzeug und er habe lediglich den Schlüssel verloren. Weil die Frau dieser Aussage nicht glaube, rief sie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Verdächtige verschwunden.

Hinweise an die Polizei

Insgesamt wurde bei drei Fahrzeugen die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Weitere Hinweise auf den Täter konnten nicht gegeben werden, weshalb die Polizei um Mithilfe bittet. Hinweise zur Tat an die Polizeiinspektion Brandenburg unter: 03381/5600 oder unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ