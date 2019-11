Bad Belzig

Ein 39-Jähriger musste am Mittwochabend in Gewahrsam genommen werden. Es schien nicht sicher, dass er seine Lebensgefährtin in Frieden lassen würde.

Wie es heißt, sei die 45-Jährige im Polizeirevier Bad Belzig erschienen und haben mitgeteilt, dass sie gegenwärtig nicht in ihre eigene Wohnung kommt. Der Freund hatte sich demnach eingeschlossen und die Tür von innen verkeilt.

Als die Polizei vor Ort eintraf, bestätigte sich der Sachverhalt. Die Tür konnte jedoch von den Beamten geöffnet werden. Sodann erhielt der Mann einen Platzverweis, dem er nur unter provozierenden Äußerungen und missmutig nachkam.

Verdächtiger gibt keine Ruhe

Als die Beamten gerade auf dem Weg zu ihrem Streifenwagen zurück waren, bemerkten sie, wie sich eine Person dem Grundstück verdächtig näherte. Bei der Kontrolle wurde der 39-Jährige angetroffen. Er reagierte aggressiv und machte deutlich, dass ihn die polizeiliche Anweisung nicht interessiere. Daraufhin wurde der Beschuldigte, der dabei erhebliche Gegenwehr leistete, festgenommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er ins Polizeigewahrsam.

Die Polizei zeigte den Mann unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte an.

Von René Gaffron