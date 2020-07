Bad Belzig

Ein größerer Einsatz von Polizei und Rettungskräften hat am Mittwochmittag in der Bad Belzig Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Im Gebäude der Sparkasse am Markt wollt ein Mann aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss in den Hof springen.

Gegen 12.40 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Geldinstitutes bei der Polizei Alarm geschlagen. Die Beschäftigte schilderte, dass der Mann ein Fenster des Treppenflur geöffnet habe, hinausgeklettert sei und nun drohe, dort hinaus zu springen.

Mit Messer selbst verletzt

Wie Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, der MAZ mitteilte, habe sich der offensichtlich verwirrte Mann zudem mit einem Obstmesser an seinen Armen selbst verletzt, bis er stark blutete.

Polizei und Rettungskräfte sperrten umgehend den Bereich der Straße der Einheit zwischen Magdeburger Straße und Sandberger Straße an der Rückseite der Sparkasse sowie Teile des Marktplatzes vor dem Gebäude ab.

„Unsere Feuerwehr war mit elf Leuten und zwei Fahrzeugen vor Ort“, schildert Raphael Thon, der Ortswehrführer von Bad Belzig. Sie brachten ein 3,50 Meter mal 3,50 Meter großes, mit Druckluft befülltes Sprungkissen unterhalb des geöffneten Fensters im rückseitigen Hof der Sparkasse in Position.

Mann wird überwältigt

Kurz darauf kletterte der 24-Jährige dann zwar zurück ins Treppenhaus, verletzte sich aber vor den Augen der Rettungskräfte weiter. „In einem günstigen Augenblick konnte der Mann dann überwältigt und fixiert werden, so dass sich anschließend Rettungskräfte um ihn kümmern konnten“, schildert der Polizeisprecher.

„Der 24-jährige Mittelmärker leidet offenbar unter gesundheitlichen Problemen, so dass ein Notarzt später die Einweisung in eine Fachklinik verfügte“, erklärt Oliver Bergholz. Der abgesperrte Innenstadtbereich konnte gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Annett Paech, eine Sprecherin der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Potsdam, verweist auf die Zuständigkeit der Polizei zur Schilderung des Vorfalls. „In unserem Gebäude in Bad Belzig gibt es im Obergeschoss auch Büros“, erklärt Paech. „Wie der Mann dorthin gelangt ist, dazu liegen mir noch keine genauen Informationen vor“, sagt die MBS-Sprecherin am Mittwochnachmittag der MAZ.

Zweiter Sprung in einer Woche

Erst am Sonntagabend war in Bad Belzig ein 24-Jähriger aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße gesprungen. Er verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob es sich in beiden Fällen um die gleiche Person handelt, war am Mittwoch nicht von der Polizei zu erfahren.

Zum Einsatz am Mittwoch waren auch Spezialisten der Feuerwehr-Sondereinheit zur Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) angefordert worden. Sie rekrutiert sich aus Einsatzkräften des gesamten Landkreises und ist am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten mit einem Fahrzeug stationiert.

„Diese Retter konnten ihren Einsatz jedoch schon auf der Anfahrt wieder abbrechen“, schildert Raphael Thon aus dem Lagebericht seiner Bad Belziger Feuerwehr. Selbst war er nicht vor Ort. Die Einsatzleitung lag bei Stadtbrandmeister Olaf Beelitz.

Von Thomas Wachs