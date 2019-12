Marco Thiele wird Chefarzt in Burg

Bad Belzig

Das neue Jahr beginnt für Marco Thiele mit einem besonderen Karriereschritt. denn ab dem 1. Januar leitet er als neuer Chefarzt die Geschicke der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in der Helios Klinik Jerichower Land in Burg. arüber hat das Unternehmen in einer Mitteilung informiert.

Der gebürtige Belziger absolvierte sein Medizinstudium an den Universitäten Leipzig und Magdeburg. Die Facharztbezeichnung für Kinder- und Jugendmedizin erwarb er im Rahmen seiner neonatologischen Ausbildung an der Universität Magdeburg. Seit 2008 war er zunächst als Assistenzarzt und später als Oberarzt in leitender Position in der Helios Klinik Jerichower Land tätig.

Erhalt des erfahrenen Kollegen

„Mit ihm behalten wir einen sehr erfahrenen Arzt der Kinder- und Jugendmedizin. Seine Kenntnisse aus der Neonatologie kommen der interdisziplinären Zusammenarbeit mit unserer Geburtshilfe sehr zugute“, freut sich der Ärztliche Direktor Martin Lehmann.

Die regionale Bedeutung des Hauses verspreche spannende Aufgaben, sagt Marco Thiele. „Gerne möchte ich die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung im Jerichower Land vom Neugeborenen bis zum Teenager noch weiter voranbringen und auch für die Zukunft sicherstellen.“

Zusammenarbeit soll vertieft werden

Dazu bedürfe es nach Ansicht des 46-Jährigen unter anderem der engen Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen – auch bis in den Hohen Fläming.

Zuweilen gehören Jungen und Mädchen aus dem Raum Ziesar, Görzke und Wiesenburg zu seinen Patienten, bestätigt Katja Boese. Nach dem Wegfall der Geburtshilfe-Abteilung in Bad Belzig vor knapp fünf Jahren nähmen Schwangere aus Potsdam-Mittelmark auch schon die Entbindungsstation in Burg in Anspruch, sagt die Sprecherin der Helios-Einrichtung.

Von René Gaffron