Spiritualität ist Humbug. Dieses Vorurteil kennt Mario Hirt gut. Er weiß auch, dass er polarisiert. „Man mag mich oder man hasst mich – ich mache keinen Hehl aus dem, was ich mache“, sagt Hirt. „Ich glaube, für viele bin ich ein netter Verrückter. Der niemandem was tut, aber den man auch nicht versteht“, ergänzt er augenzwinkernd.

Mario Hirt ist Heilpraktiker für Psychotherapie. Auf seiner Internetseite findet sich außerdem die Bezeichnung „Spiritueller Lehrer“. Als Lehrer sehe er sich selbst aber nicht, sagt der 48-Jährige, der sich außerdem dem Advaita verschrieben hat.

In Kontakt mit dem Selbst kommen

Dabei handelt es sich um eine philosophische Strömung aus dem Hinduismus. Sehr stark zusammengefasst sagt sie aus, dass wahres Glück nur in einem selbst zu finden ist. Und zwar in dem Bewusstsein darüber, was wirklich und was nicht-wirklich ist.

Wieder in Kontakt mit dem eigenen Selbst kommen, dabei will Mario Hirt seinen Klienten helfen. In Borne baut er dafür sein „Zentrum für lebendige Weisheit“ auf. „Die Menschen haben verlernt, ihren Körper zu spüren, sie spüren ihn erst, wenn er weh tut“, sagt der Heiler. Er will mit leichten Übungen an den Kern der Sorgen kommen. „Wenn jemand offen ist, kann ich ihn da abholen, wo er ist.“

Überhaupt, Offenheit. Die sei in der Zusammenarbeit wichtig. Und eine bejahende Grundeinstellung. „Ich will, dass es mir besser geht und ja, ich will mich verändern“, sagt Mario Hirt, der sich vor elf Jahren als Heilpraktiker selbstständig gemacht hat.

Seitdem waren bereits Menschen mit vielfältigen Problemen bei ihm. „Austherapierte Krebspatienten, manisch-depressive, Missbrauchsopfer, Leute mit Rückenbeschwerden, Migräne, Schlaganfall oder Lähmung“, zählt er auf. Er habe sich nicht auf bestimmte Krankheitsbilder spezialisiert.

Ursache und Auslöser finden

„Ich behandle sowohl psychische als auch körperliche Probleme – denn auch bei körperlichen Problemen gibt es einen geistigen Ursprung“, weiß Mario Hirt. „Deshalb ist egal, wer kommt: Ich will die Ursache und den Auslöser finden.“ Dazu nutze er eine Mischung aus psychologischen und alternativen Heilmethoden.

Zunächst führe er mit seinen Klienten Gespräche, die weiteren Behandlungsmethoden seien sehr individuell, schildert der Heilpraktiker. „Durch Gespräche komme ich mit dem Innenleben meines Gegenübers in Kontakt – und merke häufig, wie viel Wut und Traurigkeit teilweise im Inneren steckt“, sagt er.

„Gefühle sind zentral bei allen Krankheitsthemen. Bei mir dürfen die Menschen ihre Emotionen mal rauslassen.“ Dass er für seine Klienten zunächst ein Fremder ist, sieht Mario Hirt dabei auch als Vorteil. „Das Fremde hilft und bietet eine Form von Sicherheit, um Emotionen zuzulassen.“

Künftig will der 48-Jährige neben den Einzelsitzungen und Satsang-Abenden auch sogenannte Retreats anbieten. Bisher fanden diese mit sechs bis acht Leuten regelmäßig auf der Hallig Hooge statt, nun sollen sie in den Hohen Fläming verlegt werden, der seit November 2019 Hirts neue Wirkungsstätte ist. Noch würden aber die passenden Räumlichkeiten für diese als spirituelle Ruhepausen geltenden Veranstaltungen fehlen.

Mario Hirt hat bislang in Berlin gelebt. Dann verschlug es ihn mitsamt Partnerin, deren Sohn, drei Katzen und fünf Pferden nach Borne. Außerdem gehört seit dem Umzug noch Labrador Buddy zur Familie, den die Zuzügler von den Vorbesitzern des Hauses übernommen haben.

So spirituell und mit seinem Inneren verbunden wie jetzt war Mario Hirt nicht immer. Eher im Gegenteil: Als leitender Angestellter einer Brauerei – dabei sei Bier bis heute nicht nach seinem Geschmack, wie er verrät – stand er stets unter Strom.

Bisheriges Leben brach zusammen

„Mit steigendem Einkommen und immer mehr Verantwortung schwanden Entspannung, Freizeit und Lebensfreude“, erinnert er sich. „Ich funktionierte. Aber irgendwann eskalierte die Situation und mein bisheriges Leben brach auf allen Ebenen zusammen.“

Er wurde freigestellt, durchlebte eine spirituelle Krise und nutzte die freie Zeit für den Neuanfang. Es folgte der Gang zum Arbeitsamt. Aber zurück zu dem, was ihn krank gemacht hat, wollte Mario Hirt auf keinen Fall. Stattdessen miteinander, sozial und auf Augenhöhe arbeiten.

Sein Weg führte ihn schließlich zur Paracelsus Heilpraktikerschule am Berliner Kurfürstendamm. Dort hat er sich über 15 Monate zum Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden lassen. Am Ende stand eine Prüfung beim Gesundheitsamt, um die Heilerlaubnis zu bekommen.

„Die Brauerei-Erfahrung war ein nötiger Umweg um zu erkennen, was meine Bestimmung ist“, sagt Mario Hirt heute über die Zeit von damals. „Man bekommt das, was man braucht – nicht das, was man will.“

Wer mehr über Mario Hirt, seine Arbeit und geplante Veranstaltungen erfahren will, wird unter www.mariohirt.de fündig. Der Heilpraktiker ist außerdem telefonisch erreichbar: 0173/2329500.

