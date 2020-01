Bad Belzig

Kein Badespaß am Wochenende: Die Steintherme in Bad Belzig hatte am Sonntag mit massiven Problemen zu kämpfen, die das Öffnen des Bades für Gäste unmöglich machten.

Wie die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite schrieben, hatte es am Morgen eine technische Störung gegeben. Techniker seien im Einsatz gewesen, um die nicht näher erläuterten Probleme in den Griff zu bekommen. Dies ist offenbar am Sonntag nicht gelungen.

Aktueller Stand 15:00 Uhr: aufgrund noch ungeklärter wiederholter Ausfälle können wir momentan leider nicht sagen, ob... Gepostet von SteinTherme in Bad Belzig am Sonntag, 19. Januar 2020

Auf Facebook hielten die Steintherme-Betreiber potenzielle Besucher auf dem Laufenden. Zwischenzeitlich hoffte man demnach, das Bad doch noch öffnen zu können. Um 15 Uhr hieß es dann: „Aufgrund noch ungeklärter wiederholter Ausfälle können wir momentan leider nicht sagen, ob und wann die Steintherme heute öffnet.“

Von Philip Rißling