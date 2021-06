Schwanebeck

Franz, Nina sowie Bärli fühlen sich auf ihrer neuen Weidefläche in Schwanebeck wohl. Die Ziegen gehören zu den 50 Tieren sowie 40 Lämmern, die aktuell auf einer über zwei Hektar großen Fläche grasen. Herr der knapp ein hundert Ziegen ist Max Hafemann aus Treuenbrietzen, der gemeinsam mit seiner Freundin Josephine Rauhut, seit 2019 die Ziegenherde aufbaut, die einzige im gesamten Landkreis, weiß der 20-Jährige zu berichten.

Max Hafemann baut seit 2019 mit seiner Freundin Josephine Rauhut eine Ziegenherde auf. Bereits 90 Tiere gehören den beiden. In Zukunft soll die Herde aber auf 300 bis 350 Ziegen wachsen.

Der gelernte Landwirt ist schon als Kind auf die Ziege gekommen, wie er verrät. „Sie sind meine Lieblingstiere, weil sie individuell und einzigartig sind wie wir Menschen. Jede unserer Ziege hat ihre Geschichte.“ An eine Vermarktung der Tiere in Form vom Fleisch oder Milch kommt für beide Ziegenhüter nicht in Frage. „Die Tiere sind uns ans Herz gewachsen.“

Auch die Namensfindung der Tiere ist nicht dem Zufall überlassen. „Wir beobachten sie eine Weile und entscheiden dann anhand ihres Verhaltens und Charakters, welchen Namen sie bekommen“, sagt Josephine Rauhut. Ziegen leben in Familiengruppen, in denen es auch mal gezofft wird, wie beide Ziegenhüter berichten. „An dem einen Tag verstehen sie sich, am nächsten Tag nicht mehr. Man kann schon sagen, dass sie auch bösartig sein können und das Mobben erfunden haben“, sagt das Pärchen nicht ganz ernst.

Angst vor dem bösen Wolf

Die nächsten eineinhalb Wochen verbringen die Ziegen auf der Weide in Schwanebeck und ziehen dann weiter. Behütet und getrieben werden die Ziegen von Hundedame Maja, ein dreieinhalb Jahre alter gestromter Harzer Fuchs. Rund um die Uhr beschützen die beiden Pyrenäenberghunde Ben und Daisy die Tiere. Angst vor dem bösen Wolf haben die beiden Ziegenhüter jeden Tag. Die Weideflächen werden daher klein gehalten, damit die Hunde die Tiere gut überschauen können. Denn auch der Strom auf dem Zaun halte das Raubtier nicht vor einem Angriff ab, wissen beide. „Der Wolf ist schlau und merkt sich, wann wir immer kommen, daher verpflegen wir die Ziegen jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit.“

Der Vorteil der Tiere liegt für Max Hafemann ganz klar auf der Hand. „Sie grasen nicht alles kahl wie beispielsweise ein Schaf, sondern fressen selektiver. Das ist viel schonender für Flora und Fauna als eine Mahd.“ Außer bei Bäumen werden die Ziegen schwach, weiß der Ziegenhirte zu berichten. „Bei Ahorn sowie Obstgehölze wird die Baumrinde komplett abgefressen“, weiß Max Hafemann, der seine landwirtschaftliche Ausbildung zunächst in einem Rinderbetrieb in Brück startete und später zu seinem Milchschafshof im Spreewald wechselte. Von dort ging er zu seiner großen Schäferei nach Jüterbog. „Diesen Schritt habe ich gemacht, um in meiner Ausbildung noch mehr zu lernen.“

Positive Reaktionen auf die Ziegenherde

Dass die Landschaftspflege durch Ziegen besser und schonender ist, haben auch andere bereits mitbekommen. Der Auftrag in Schwanebeck kommt vom Landesbetrieb Straßenwesen, weitere Angebote werden bald folgen, sagt Max Hafemann. „Es geht bei dieser Pflege darum, die Fläche vor Bewaldung zu schützen.“

Eine Herdenstärke von 300 bis 350 Ziegen strebt das Paar an, um damit in Zukunft von ihrer Arbeit auch leben zu können. Max Hafemann arbeitet weiterhin in einem landwirtschaftlichen Kuhbetrieb und Josephine Rauhut ist gelernte Krankenschwester. Dass die Leute im Fläming positiv auf die Ziegenherde reagieren, wenn sie durchs Land mit den Tieren ziehen, zeigt dem Paar, dass sie auf dem richtigen Weg sind. „Wenn alte Leute uns sehen, dann bleiben sie stehen und berichten uns, dass sie das von früher kennen.“

Von Johanna Uminski