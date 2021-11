Bad Belzig - Mehr Geld für Kitas und Schulen in Potsdam-Mittelmark: So will die CDU den Ausbau fördern

Kinder sollen in Potsdam-Mittelmark bessere Bedingungen an Kitas und Schulen bekommen. Die CDU im Kreistag will dafür ein millionenschweres Förderprogramm anschieben. Die erste Hürde hat sie genommen.