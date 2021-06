Mehr Mitsprache für junge Menschen: So sollen Jugendliche in Potsdam-Mittelmark Politik machen dürfen 

Bad Belzig

Junge Menschen sollen in der Politik mitmischen. In Potsdam-Mittelmark soll es künftig einen Kinder- und Jugendbeirat geben. Das beschloss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagnachmittag in Bad Belzig. Er folgte damit einem Antrag der SPD-Fraktion.

„Kinder und Jugendliche sind im Kreistag und seinen Ausschüssen nicht vertreten. Dennoch stellen sie eine nicht zu vernachlässigende Gruppe von Menschen in unserem Landkreis dar“, erklärte der Fraktionschef Dietmar Otto zur Begründung Vorstoßes. „Ähnlich wie den Senioren über den Seniorenbeirat Teilhabe an den Entscheidungen des Kreistages und seiner Ausschüsse ermöglicht wird, sollte diese auch Kindern und Jugendlichen möglich sein“, so Otto weiter.

Bis zu 19 Mitglieder

Der Beschluss sieht vor, dass künftig bis zu 19 junge Leute im Alter zwischen 14 und 27 Jahren in diesem Beirat mitarbeiten dürfen.

Die Kreisverwaltung muss jetzt die Hauptsatzung des Kreises verändern, um die Gründung des Kinder- und Jugendbeirates zu ermöglichen. „Wir halten es für unabdingbar, dass es jetzt losgeht“, sagte Fraktionsmitglied Katrin Krumrey im Kreistag Man habe schon vor drei Jahren einen ersten Anlauf dazu unternommen, der jedoch an bürokratischen Hürden gescheitert sei. „Wir möchten jetzt nicht wieder drei Jahre vergehen lassen.“

Henry Liebrenz (Bündnisgrüne) wies darauf hin, dass für die Beschlussfassung zur Gründung dieses Beirates eigentlich auch Kinder und Jugendliche gefragt werden sollten. „Sie müssten auch jetzt schon beteiligt werden.“

„Endlich zu Potte kommen“

Kathrin Menz, die Fraktionschefin von Die Linke/Piraten erinnerte daran, dass der Bildungsausschuss sich schon mehrfach mit dem Thema befasst habe und bisher nicht zu positiven Ergebnissen gekommen sei. „Wir müssen jetzt unbedingt zu Potte kommen“, forderte sie deshalb.

Nun soll die Verwaltung die Satzung ändern, um die Gründung des Kinder- und Jugendbeirates zu ermöglichen. Zudem sollen die Ausschüsse sich über das weitere Vorgehen verständigen.

Von Hermann M. Schröder