Mehr als die schnelle Nummer zwischendurch: Experten verraten, worauf es beim Tantra ankommt

„ Tantra ist Sex, ist Swinger-Club, ist die schnelle Nummer für einsame Herzen – es gibt wenig Vorurteile, mit denen wir während unserer Arbeit noch nicht konfrontiert wurden“, sagen Silvio Wirth und Mara Fricke-Wirth. Nach all den Jahren, die sie sich dem Tantra verschrieben haben, können die beiden über die landläufige Meinung lachen.

„Für mich ist Tantra ein ganzheitlicher Wachstumsweg, der zu mehr Freude und Bewusstheit führt“, sagt Silvio Wirth. „Und zwar humorvoll, sinnlich, kreativ und alltagstauglich.“ Tantra sei zudem lebensbejahend und führe zu mehr Selbstannahme, ergänzt Mara Fricke-Wirth.

Strömung der indischen Philosophie

Den Weg zum Tantrismus, einer Strömung innerhalb der indischen Philosophie, hat er bereits als Jugendlicher eingeschlagen, erinnert sich Silvio Wirth. „Ich habe in einer Zeitschrift davon gelesen, dass Tantra die Erotik und Sexualität ausweiten und orgasmusartige Zustände verlängern kann – das hat mich natürlich fasziniert. Ich wollte in Verbindung mit Yoga und Meditation meine Sexualität verfeinern.“

Also geht’s beim Tantra doch vordergründig um Sex? „Nein“, sagt Mara Fricke-Wirth. „Erotik und Partnerschaft machen nur ein Sechstel des gesamten Weges aus.“ Gemeint ist damit der Weg des Integralen Tantra, den das Paar seinen Klienten in Seminaren und Kursen vermitteln will.

„Integrales Tantra ruht auf sechs Pfeilern – Spiritualität, Geist/Verstand, Sexualität/Partnerschaft, Kunst/Kreativität, Schatten/Emotionen und Körper“, zählt die 45-Jährige auf. „Dabei geht es um Kommunikation, Tanz, Gesang, sich zu hinterfragen sowie Yoga und Meditation.“ Kennenlernen kann man das in Einsteigerseminaren, die das Paar auf Spendenbasis anbietet. Jeder Teilnehmer gibt, was er kann – und was ihm die tantrische Erfahrung wert ist.

Die beiden sind ausgebildete Tantra-Lehrer. Die Fortbildung haben sie jeweils neben ihrem Studium zum Psychologen und zur Kunsttherapeutin absolviert. Außerdem haben sie sich in den vergangenen Jahren zu Paar- und Sexualtherapeuten weiterbilden lassen.

Kurse, Seminare und Coachings Das Institut für integrale Lebenskultur hatte seinen Sitz ab 2007 in Lübnitz und ist seit Herbst 2019 in Bad Belzig angesiedelt. Neben den Einsteigerkursen bieten Silvio Wirth und Mara Fricke-Wirth auch Massageseminare, Frauen- und Männer-Seminare – mit speziellen Themen aus den jeweiligen Lebenswelten – und Jahrestrainings an. Diese umfassen übers Jahr verteilt vier Blöcke und bieten fortgeschrittene tantrische Erfahrungen. Neu ist zudem ein Angebot für die Altersgruppe der 18- bis 38-Jährigen, weil das Paar gemerkt hat, dass dieser Zielgruppe ein separater Raum für Austausch gut tut. Aufgrund der Corona-Krise wurden viele Angebote ins Netz verlegt und als Webinare angeboten. Das soll teilweise auch beibehalten werden. Wer mehr darüber erfahren will, was Trantra ist – und was nicht – der wird auf der Internetseite des Instituts fündig: www.secret-of-tantra.de Zusätzlich zur Seminararbeit werden auch Coaching und Beratung für Paare und Singles angeboten – rund um Themen zu Partnerschaft, Liebe, Lebenssinn und Sexualität, persönlich oder per Telefon und Skype. Die Webseite zu den Beratungsangeboten ist zu finden unter: www.herzwärts.de

Die Entdeckung des Tantra sei für sie gleichermaßen faszinierend und heilsam gewesen, erzählt Mara Fricke-Wirth. „Ich habe dadurch viel über Selbstwahrnehmung und meine Beziehungsfähigkeit gelernt“, sagt sie. Kennengelernt habe sich das Paar schließlich zwischen 2003 und 2004 über einen gemeinsamen Freundeskreis – zusammen entwickelten sie das Konzept für „Secret of Tantra“.

Seitdem führen sie beide das Institut für integrale Lebenskultur, das Silvio Wirth bereits im Jahr 2000 aufgebaut hat – damals noch in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Köln. „Ich habe ohne Sicherungsnetz begonnen, wusste nicht, ob die Idee ankommt“, erinnert sich der 49-Jährige an die Anfänge. „Aber schon ein Jahr später waren die Kurse voll.“

Mara Fricke-Wirth und Silvio Wirth sind ausgebildete Tantra-Lehrer und führen gemeinsam das Institut für integrale Lebenskultur in Bad Belzig. Quelle: Josephine Mühln

Als er 2002 den Umzug in den Hohen Fläming nach Schmerwitz beschloss, rechnete Wirth fest mit dem Ende des Instituts. „Weil ja der Kundenstamm wegfiel. Aber es gab dann doch einen totalen Auftrieb, den ich nicht erwartet habe.“ Es seien viele neue Leute gekommen, vielleicht auch durch die Nähe zu Berlin.

„Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind bewegend und überwältigend“, sagt Fricke-Wirth. „Deshalb erleben wir diese Arbeit als zutiefst sinnhaft – wir bringen Menschen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung weiter und begleiten sie durch schwierige Zeiten“, ergänzt ihr Mann.

Image des Tantra verbessern

Bei den in ihrem Institut angebotenen Seminaren gehe es neben Ehrlichkeit, Offenheit und der Vertiefung des eigenen Lebenssinns auch um Selbsterkenntnis und darum, mehr in Kontakt mit sich zu treten und neue Fertigkeiten zu erlangen. „Wir betreiben Gefühlsaufklärung und lehren unter anderem, wie man mit Gefühlen und Emotionen umgeht“, sagt Mara Fricke-Wirth. „Dadurch erhöht sich die Achtsamkeit im Alltag – und damit auch die Lebensenergie.“

Das Paar hofft, mit seiner Arbeit dazu beizutragen, das Image des Tantra im Westen zu verbessern – und es aus der Schmuddelecke rauszuholen, in der es in der Betrachtung vieler feststeckt. „Denn Tantra ist ein Weg voller Würde und Tiefe“, sagen beide.

Von Josephine Mühln