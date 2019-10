Warum sich eine Teltowerin im Hohen Fläming so wohl fühlt

Bad Belzig

Julia Rüdiger-Kühn findet es wichtig, dass Versicherte einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort haben. Deswegen pendelt die 34-Jährige auch jeden Tag aus Teltow nach Bad Belzig. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. „Gerade wenn jemand in Schieflage gerät finde ich es wichtig, wenn jemand da ist“, sagt Sozialversicherungsfachangestellte. Seit dem 1. September ist sie die neue Regionalgeschäftsführerin der Barmer-Krankenkasse.

„Gerade die jüngeren Leute regeln heute das meiste online oder über Apps“, sagt sie. Deswegen gebe es in vielen kleineren Orten meist gar keine persönliche Vertretung der Krankenkassen mehr – ein großer Fehler, wie Rüdiger-Kühn findet. „Der persönliche Kontakt mit Menschen liegt mir auch einfach mehr.“

Gesund am Arbeitsplatz: mit gutem Beispiel vorangehen

An ihrem neuen Arbeitsplatz ist die 34-Jährige die Chefin von sechs Mitarbeiterinnen. Ihre Aufgabe ist es, sich um Versicherte und Firmenkunden in der Region zu kümmern – von Bad Belzig über Brück und Treuenbrietzen bis nach Beelitz. Ein wichtiger Schwerpunkt für sie ist zum Beispiel Firmengesundheit, also die Frage, wie ein Arbeitgeber dazu beitragen können, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben.

Natürlich muss sie dabei mit gutem Beispiel vorangehen: „Wenn ich es nicht selbst vorlebe, ist es schwer, das anderen Firmen zu verkaufen“, sagt sie. Deswegen versuche sie auch, achtsam mit ihren Mitarbeitern und sich selbst umzugehen. „Die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen“, sagt sie.

Zu Fuß zum Firmenkundengespräch

An ihrem neuen Arbeitsort gefalle ihr besonders, dass sie viele Wege zu Kundengesprächen einfach zu Fuß zurücklegen kann. Nebenbei nutzt die Teltowerin dabei die Gelegenheit, um Bad Belzig kennenzulernen. „Ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit der Stadt“, erzählt sie. „Aber ich finde es hier sehr idyllisch.“

Jeden Tag erkunde sie den Ort ein Stück mehr. Begeistert sei sie auch von der Freundlichkeit, mit der die Bad Belziger ihr begegnen. „Es hat wirklich jeder ein Lächeln auf den Lippen, das ist anderswo nicht unbedingt so“, sagt sie.

Viele Wochenenden auf dem Fußballplatz

Das Wochenende verbringt die 34-Jährige meistens auf dem Fußballplatz. Nicht, weil sie selbst spielt, sondern um gemeinsam mit der zwei Jahre alten Tochter den siebenjährigen Sohn anzufeuern.

Mit dabei ist natürlich auch immer der Ehemann von Julia Rüdiger-Kühn. „Wir sind seit elf Jahren glücklich verheiratet“, sagt sie. Ihre jetzige Lebenssituation stimme sie rundum zufrieden. „Jetzt hoffe ich nur noch, dass das Jahr ruhig ausklingt.“

Von Hannah Rüdiger