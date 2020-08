Borne

Die Kriminalpolizei ermittelt zu einer dubiosen Sachbeschädigung in Borne. Dort ist in der Nacht zu Montag mit einem Pflasterstein die Heckscheibe an einem Mercedes eingeworfen worden. Die Hintergründe sind unklar. Ebenso fehlen Hinweise auf Täter.

Ereignet haben soll sich der Angriff auf das Auto in der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag. 7.30 Uhr. Nach Angaben der Besitzerin war das Auto auf ihrem umzäunten Grundstück mit der Front zum Haus abgestellt. Ein Passant hatte die Eigentümerin auf den Schaden hingewiesen.

Der für den Angriff benutzte Pflasterstein wurde im Fahrzeug gefunden. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

