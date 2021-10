Bad Belzig

Ein Mercedes-Kleintransporter ging in der Nacht zum Samstag in der Bad Belziger Karl-Liebknecht-Straße in Flammen auf. Zeugen bemerkten das ausgebrannte Fahrzeug aber erst am Samstagvormittag.

Für die Feuerwehr kam der Fall zu spät, die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, die Schadenshöhe wird mit 5000 Euro angegeben.

Von MAZ