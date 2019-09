Bad Belzig

Neben der Sicherheitstechnik im Wagen müssen noch einige Schutzengel den Kraftfahrer begleitet haben, der am Sonntagabend auf der B 246 verunglückt ist. Gegen 19.15 Uhr war er zwischen Klein Glien und Bad Belzig am Fuß des Petersberges ausgangs der Kurve nach rechts von der Piste abgekommen. Der Mercedes krachte dort gegen einen Apfelbaum, muss sich dann mehrfach überschlagen haben und kam schließlich etwa 150 Meter entfernt an der anderen Straßenseite zum Stehen.

Kontrollverlust durch gesundheitliche Probleme

Ersthelfer und die freiwillige Feuerwehr konnten den aus Potsdam-Mittelmark stammenden Fahrer aus dem Auto befreien. Er ist vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Dem Vernehmen nach vor allem wegen der Gesundheitsprobleme, die schon dazu geführt hätten, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Die Löschgruppe Bad Belzig war mit 19 Kameraden im Einsatz. Nach der Ersten Hilfe mussten sie noch die Äste des zerstörten Baumes von der Fahrbahn räumen und eine Ölspur beseitigen. Das Wrack musste dann noch abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Von René Gaffron