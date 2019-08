Bad Belzig

Mitarbeiter einer Baufirma haben am Mittwochmorgen festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, in Bad Belzig einen Minibagger zu entwenden. Er war auf einer Baustelle in der Brandenburger Straße abgestellt.

Dabei hatten sie offenbar einen eigens angefertigten Nachschlüssel im Einsatz. Nachdem das Vorhaben aber missglückte, versuchten die Täter die Zündung der Baumaschine kurz zu schließen, um dieser doch noch habhaft zu werden. Als dieses Vorhaben auch nicht gelang, ließen sie das Objekt der Begierde wohl stehen.

Eine Anzeige wegen eines versuchten besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen und wird nun weiter bei der Kriminalpolizei bearbeitet.

Von René Gaffron