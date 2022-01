Bad Belzig

Karbon für Fahrradrahmen kann künftig aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen. Ein Pilzgeflecht taugt vielleicht als Ersatz für synthetische Verpackungsstoffe. Womöglich findet sich Getreide, das mit dem zunehmenden Trockenstress auf den märkischen Äckern klar kommt.

Via Bad Belzig werden solche Innovationen den Weg in die weite Welt finden, wenn sie sich bewähren. Denn das Institut für Lebensmittel und Umweltforschung (ILU) forscht nicht nur selbst aktiv in einigen der Bereiche, sondern sorgt für regelmäßigen Austausch – regional von der Uckermark bis Elbe-Elster-Land, vor allem aber für den Wissens- und Erkenntnistransfer zwischen Theorie und Praxis.

ILU-Chef erhält Zuwendungsbescheid

Die Koordinierung wird im Auftrag der Landesregierung Brandenburg erfüllt und nun um die Fachbereiche Klima und Bioökonomie erweitert. Minister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) hat für den Zweck einen Zuwendungsbescheid über 450.000 Euro an den wissenschaftlichen ILU-Vorstand Sascha Rohn übergeben. Damit können zumindest Personal- und Sachkosten für die zusätzliche Aufgaben beglichen werden, während sich allerdings noch die Raumfrage stellt.

Minister Axel Vogel (links) händigt den Zuwendungsbescheid an Sascha Rohn, wissenschaftlicher Vorstand des Instituts für Lebensmittel und Umweltforschung in Bad Belzig aus. Quelle: René Gaffron

„Die Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung ist eine Querschnittsaufgabe und wird alle Bereiche langfristig beschäftigen“, erklärt der Minister die Herausforderung. Dessen ungeachtet sind insgesamt acht Agrarinstitute damit befasst, nachhaltige und ressourcensparende Alternativen auszuloten. Das Budget für den Zweck ist auf zehn Millionen Euro aufgestockt worden.

Reger Austausch mit Praktikern erwünscht

Als neuer Ansatz wird gepriesen, dass in direkter Zusammenarbeit die Projekte mit Landwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelherstellern, aber auch Hochschulen und Verbänden initiiert werden. „Das Ministerium hat sich die Aktivierung des landwirtschaftlichen Versuchswesens auf die Fahne geschrieben. Mit dem Potenzial werden Handlungsstrategien entwickelt, die Betriebe fit für die Zukunft fit machen“, erklärt Anja Boudon.

Die gerade erst ernannte Staatssekretärin hat die Gelegenheit genutzt, sich beim Besuch am Donnerstagnachmittag im Technologie- und Gründerzentrum über die Ergebnisse der Arbeit zu informieren. „Bad Belzig erfährt Anerkennung als Wissenschaftsstandort – den wollen wir noch ausbauen“, sagt Eveline Vogel, Wirtschaftsförderin in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark.

Wirtschaftsförderin Eveline Vogel und der CDU-Abgeordnete Ottheiner Kleinerüschkamp erläutern die Pläne am Standort in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Jene gibt den Wissenschaftlern immerhin teilweise Quartier. Die Hälfte der 30 Mitarbeiter kann Büros und Labors im Backsteingebäude am Papendorfer Weg nutzen. Sie fehlen freilich der Verwaltung. „Insgesamt sind die Kollegen über fünf Standorte verteilt“, berichtet Norbert Eggenstein. Der ortsansässige Bierbrauer ist ILU-Vorstandsmitglied und kümmert sich um organisatorische Belange.

Die Einrichtung ist ein Ableger des Instituts für Getreideverarbeitung (IGV) in Bergholz-Rehbrücke. Der Umzug in den ländlichen Raum war Voraussetzung für weitere Fördermittel der Europäischen Union und des Landes Brandenburg. Außerdem fließt das Geld letztlich nur, wenn es bei dem Domizil einen kommunalen Vermieter gibt, so heißt es in der Richtlinie. Von städtischer Seite konnte nicht geholfen werden.

Umzug ins Gründerzentrum wird vorbereitet

Mittelfristig lautet die Perspektive, dass die ILU-Kollegen eines der drei Häuser im Technologie- und Gründerzentrum nutzen sollen. Dafür laufen Absprachen, mit Architekten. Aber zuerst muss das Gebäude wegen des Schimmelbefalls von Grund auf saniert werden. Entkernen in diesem Jahr, modernisieren im nächsten Jahr und Bezug 2024 kalkuliert Norbert Eggenstein optimistisch.

Martin Almedinger wertet die Daten zur Zusammensetzung von Flüssigkeiten am Rechner aus. Das Labor in Bad Belzig am Papendorfer Weg ist allerdings eng. Quelle: René Gaffron

Die zusätzliche Aufgabe interpretiert er einerseits als Wertschätzung für die Mitarbeiter des Instituts. Er vertraut auch darauf, dass lokale Politik und Verwaltung das Signal aufnehmen, wenn es jetzt um die Standort-Sicherung geht.

Von René Gaffron